Primarul Gabriela Firea vrea să finanțeze construirea unei baze sportive și a unui liceu la Snagov. Inițiativa stârnește controverse

- Posibilitatea practicării activităţilor sportive în conformitate cu nivelul performanțelor inregistrate până în prezent de către Clubul Sportiv Municipal;

- Posibilitatea de a amenaja o bază sportivă care să permită dezvoltarea tuturor secțiilor Clubului Sportiv Municipal;

- Posibilitatea de a investi într-o bază sportivă care să ofere un nivel sporit de siguranță şi confort ce ar permite organizarea cantonamentelor si taberelor sportive, astfel încât să se asigure climatul necesar creşterii performantei si promovării spiritului de echipă;

Potrivit expunerii de motive semnate de primarul Gabriela Firea, oportunitate încheierii Acordului de Asociere constă în:Posibilitatea de a realiza venituri extrabugetare privind exploatarea dotărilor amenajate pe suprafața imobilului respectiv.”Luând în considerare deficitul de baze sportive si terenuri de sport de pe raza Municipiului Bucuresti care privează pe de o parte sportivi care doresc să se antreneze şi să concureze la un nivel profesionist si pe de altă parte publicul spectator care să urmărească diferite competiții sportive de profil, existența unei posibilități de a investi intr-o bază sportivă în afara oraşului care să ofere un nivel sporit de siguranță si confort, cum este amplasamentul aferent Liceului Mihail Kogălniceanu din Comuna Snagov, ne determină să ne manifestăm intenția clară si expresă a unei Asocieri in Participație având ca obiect "proiectarea, implementarea şi finalizarea unei baze sportive si a unui liceu la standardele internaţionale pe terenul situat în Comuna Snagov, Sat Snagov, Intrarea Narciselor nr.8, județul Ilfov ". Menţionăm că această Asociere în Participație presupune ca Primăria Municipiului Bucuresti să fie responsabilă de finanțarea proiectării si execuției bazei sportive si a liceului, iar Primăria Snagov ar furniza terenul aferent investiției”, se arată în raportul de specialitate al proiectului de hotărâre.Inițiativa a stârnit însă controverse în rândul opoziției, care spune că este o premieră ca Primăria Capitalei să învestească bani pe teritoriul altei localități.”În timp ce în București, în numeroase școli și licee, elevii învață în trei schimburi, iar numărul elevilor per clasă ajunge în majoritatea cazurilor chiar și la 35, forțând astfel prevederile Legii Educației, doamna primar general Firea este preocupată de soarta liceului din comuna Snagov. Revenind la motivul invocat oficial, construirea unei baze sportive complexe în afara Bucureștiului, fără a ține cont de costuri și accesibilitate, este o decizie cel puțin controversată, cu atât mai mult cu cât nu există argumente publice oficiale privind alegerea comunei Snagov, în detrimentul altor localități din apropierea Bucureștiului, care poate și-ar dori o astfel de investiție. Pentru un elev cu domiciliul în București, deplasarea la un antrenament până în comuna Snagov va însemna cel puțin 2 ore dus-întors. Acest timp pierdut în blocajele din trafic în fiecare zi de antrenament înseamnă mai puțină eficiență în cadrul antrenamentelor, durată mai mare de recuperare fizică, reducerea timpului alocat pentru studiu și costuri mai mari de transport, incluzând aici și persoana adultă care este nevoită să îl supravegheze într-o deplasare atât de lungă. La fel ca în cazul altor „soluții revoluționare” ale Primarului General Firea, și aceasta creează mai multe probleme decât rezolvă”, scrie Cornel Pieptea, fost viceprimar al Capitalei și președinte PNL Sector 6 pe pagina de Facebook.Nici Ciprian Ciucu, consilier general PNL, nu este de acord cu această propunere.”Primărița se crede deja premier. Se substituie Guvernului și vrea să facă un liceu și o bază sportivă la Snagov. Pe banii noștri, ai bucureștenilor! De ce la Snagov și nu în altă parte? Pe ce criterii a ales Snagovul? Nu știu. Probabil pt. că e primar PSD acolo la Snagov...? E ca și cum CJ Argeș ar face un liceu la Breaza, în Prahova. Credeam că le-am văzut pe toate, dar, recunosc, primarii din București și Voluntari continuă să mă surprindă. La noi în oraș se învață și în 2-3 schimburi, pică școlile pe elevi și Piarul General face investiții în Snagov. Și nu e ca și cum Snagovul n-ar avea bani, și ar fi vreo zonă defavorizată. Nu știu cum poate justifica un primar faptul că trimite copiii din propriul oraș să facă sport în alt județ... Astfel de investiții și lucrări publice în țară sunt decise de guvern că de aia e guvern. Dar nu poți lăsa legea să strice un deal politic prin Ilfov, nu-i așa? Plus că, ea este (pe bune!) președinte PSD Ilfov și doar interimar la București”, a postat Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.