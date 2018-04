Ce impact va avea asupra monumentelor istorice propunerea PSD de a scoate din sfera penală intervențiile fără autorizație pe astfel de clădiri / Ordinul Arhitecților:  Nu știu să fi existat o măsură mai distructivă

”Când instituțiile statului nu funcționează, parlamentarii găsesc soluția: îndulcirea legii, eliminarea infracțiunii și sancționarea acesteia doar ca orice contravenție. Modificarea Legii 50/1991, a autorizării lucrărilor de construire, este în primul rând un atac la integritatea patrimoniului construit din România, patrimoniu care este cu greu apărat de cei care trebuie să o facă și în condițiile actuale. Se încurajează astfel lucrările neautorizate, nemaiexistând teama de dosar penal.O simplă amendă va rezolva problema ireversibilă a unei lucrări neautorizate care afectează o clădire monument istoric. Motivația inițiatorilor este halucinantă: pentru a decongestiona instanțele de judecată, pentru că Inspecția de Stat în Construcții trebuie să facă prea multe dosare penale și pentru că Ministerul Culturii nu emite avizele destul de repede, adică trei instituții importante ale statului nu performează și atunci infracțiunea devine doar contravenție... Iată cum se câștigă simpatia celor certați cu legea construirii. Nu știu să mai fi existat o măsură mai distructivă împotriva integrității patrimoniului construit decât aceasta!”.”Este scandalos ca în anul centenar, deputații PSD-ALDE intenționează să slăbească regimul de protecție al patrimoniului construit al României. Intervenția fără avizare asupra monumentelor istorice trebuie să rămână fapta penală pentru că numai astfel poate fi semnalată gravitatea unui astfel de demers și importantă pe care patrimoniul o are pentru identitatea națională. Având în vedere starea dezastruoasă a patrimoniului construit, le recomand deputaților Puterii să propună adoptarea de către Parlament a Codului patrimoniului, elaborat încă din 2017, nu să promoveze inițiative legislative care servesc doar rechinilor imobiliari. Patriotismul se probează prin fapte, nu prin vorbe”.”Acum depinde foarte mult și ce se întelege prin intervenție. Dacă este vorba despre o lucrare de întreținere curentă care nu pune în pericol monumentul sau nu-i depreciază valoarea, atunci nu are nevoie nici pe legislația actuală de autorizație de construire. Dacă se referă la intervenții care vizează modernizări sau alte intervenții structurale, nu este potrivită o asemenea precizare pentru că ăn primul rând combate ideea de autorizare de construire. Toate intervențiile trebuie autorizate și cu atât mai mult cele pe monument. La monumente era un pic mai restrictiv pentru că se transforma într-o infracțiune și ieșea și din zona de acțiune a autorităților locale, se ducea direct spre biroul de investigații criminale. Eu nu cred că este bine pentru că riscăm să pierdem parte din patrimoniu. Să nu uităm că o mare parte din patrimoniul nașional este în proprietate privată în momentul de față, mă refer la casele revendicate, palate, biserici etc”.” Faptul că orice intervenție pe monumentele istorice se dezincriminează nu este lucru bun. Ar trebui păstrate sancțiunile penale pentru cazurile grave. Practica ne arată că orice modificare neautorizată te duce într-un punct zero și nu rezolvă lucrurile, astfel că trebuie o oarecare gradare. Dacă afectezi grav un monument, să ai o repercursiune penală, dar care să fie urmată de obligativitatea de a aduce monumentul la starea inițială. Parchetele nu dau acum această soluție. Primăria Oradea a făcut până acum câteva zeci de plângeri penale pentru că legea actuală ne obligă ca în condițiile în care cineva a făcut o modificare neautorizată la o clădire monument istoric, nu vorbesc de demolare, vorbesc de schimbarea unui geam si alte lucruri de genul acesta, suntem obligați să facem plângeri penale.Parchetele au o durată de soluționare între 6 luni și un an și jumătate. Toate plângerile penale pe care le-am făcut au fost soluționate cu NUP (neînceperea urmăririi penale). Și bineînțeles nu li se dă și obligativitatea de a reveni la starea inițială și atunci te duce într-un punct mort această procedură. De fapt varianta prin care lasă Primăria să amendeze te duce într-o zonă care are un parcurs reglementat și pe care noi l-am aplicat. Primăria îți dă o amendă, un termen șă întri în legalitate, iar dacă nu faci te dă în judecată și câștigă pe civil. Te obligă instanța să refaci. Partea de infracțiune trebuie să râmână dacă ai afectat grav un imobil”.