Gabriel Mutu despre închirierea iepurasilor cu 2.500 euro bucata: Am solicitat anularea comenzii și a achiziției

"Am solicitat retragerea ofertei respective cu anularea achiziției. Contractul încă nu a fost semnat. Într-adevăr a fost această cerere de oferta lansată de SEAP și în momentul în care am aflat despre ce este vorba, m-am interesat, că de fapt sunt 6 grădinițe care au solicitat figurine cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Ei puteau să solicite și elicoptere, dar nu înseamnă că trebuia să le luăm. S-a oprit această achiziție. Oricum, iepurașii nu puteau fi livrați decât după ce se semna contractul, să vină să-i ia. Nu stau să urmăresc acest tip de achiziții pentru că nu am cum. Le-am solicitat directorilor să nu mai facă asemenea achiziții", a declarat Gabriel Mutu pentru HotNews.ro.Administratia Școlilor Sector 6 a achiziționat de la firma Next Level Project Construct SRL urmatoarele decorațiuni:Cutie cadou cu fundă 3D (6 bucăți)Dimensiune: 1,00 x 1,19 metriPreţ chirie 60 de zile: 2.750 de lei / 590 euroTotal: 16.500 lei / 3.540 euroIepure 3D luminos (6 bucăți)Dimensiune: 2,5 x 1,70 x 1,65 metriGreutate: 80 kgCuloare: auriuEchipat cu sursă de lumină exclusiv LED pentru un consum mic de energie electricăPreţ chirie 60 de zile: 12.000 de lei / 2.575 euroTotal: 72.000 de lei / 15.450 de euroFigurină 3D în formă de ou (bucăți)Dimensiune: 1,5 metriGreutate: 40 kgCuloare: roşu, albastru, verde, auriuPreţ chirie 60 de zile: 4.080 lei / 875 euroTotal: 24.480 lei / 5.250 euroTOTAL: 112.980 lei / 24.240 euro