Afaceri înfloritoare cu iepuri și îngeri de închiriat: Firma care a închiriat Primăriei Sector 6 iepurași cu 2.500 euro bucată are un contract similar și cu Sectorul 1 / Peste jumătate de milion de euro din 75 de contracte cu administrațiile locale

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului acționari la firma NEXT LEVEL PROJECT CONSTRUCT SRL, înființată în septembrie 2017, are doi acționari: DOBRA ALEXANDRU și VOICU ILIE.Dobra Alexandru mai este acționar și la firma ELECTRO ADRIAN LIGHTING SRL, care are nu mai puțin de 43 de contracte cu primăriile din Ilfov și din țară, în valoare de circa două milioane lei. Printre acestea se numără Ciolpani, Otopeni, Corbeanca , Bran, Zărnești, Balotești, dar și cu Primăria sector 6.Am încercat să sunăm la numărul firmei disponibil la Registrul Comerțului, însă până la publicarea articolului nu ne-a răspuns.Potrivit anunțului încărcat în SEAP, îngerul 3 D are dimensiunea de 3,00m x 2,10m, leduri cu puterea de 145W - 11,500 RON (2,470.0904 EUR). Transportul va fi inclus în preț. Durata de închiriere - 45 de zile.Figurină 3D- cadou cu fundă două bucăți cu dimensiunea de 1,00mx1,19m, putere:20W/24V. Valoarea totală a achiziției este de 2* 2.750 lei= 5.500 lei fără TVA. Transportul va fi inclus în preț. Durata de închiriere - 45 de zile.Servicii de închiriere Figurină 3D iepure (dimensiuni:2,50*1,70*1,65 m, putere 65 w,greutate 80 kg, culoare: auriu, echipate cu lumina LED) - 12,000 RON (2,577.4857 EUR). Transportul, montajul/demontajul vor fi incluse în preț. Durata de închiriere - 45 de zile.Servicii de închiriere figurine 3D- OU - două bucăți (dimensiuni 2,5m, putere 69W, echipate cu lumina LED). Transportul, montajul/demontajul sunt incluse în preț. Valoarea totală a achiziției este 2*6.480,00 lei=12.960,00 lei fără TVA. Durata de închiriere - minim 30 de zile calendaristice.Primăria Sector 1 a avut și pentru Crăciun contract cu această firmă:- închiriere Iluminat festiv pe durata sărbătorilor de iarnă 2017-2018 - 45 zile - 130,000 RON - dată atribuire contract - 04.12.2017 .Pachetul cuprinde: Brad împodobit cu figurine electrice de diferite forme (stele, fulgi de zăpadă, globuri etc.): înaltime 12-15 m (1 bucată); Moș Crăciun: înalțime 3-4 m (1 bucată); Cadou: dimensiuni minime Lxlxh = 0,75 m x 0,75 m x 0,75 m (5 bucați); Sanie (dimensiuni minime Lxl = 2,50 m x1,25 m) cu ren (dimensiuni minime Lx h = 1,00 m x1,20 m)(1 bucată); Ornamente electrice bidimensionale (în funcție de posibilitățile de montaj identificate pe amplasament); Instalație tip perdea: 10-15 m – 10-15 bucați; Instalație tip perdea: 3-5 m - 10-15 bucați. Intalații tip șir: 15-20 m – 20-30 bucați; Țurțuri luminoși cu flash: 15-20 bucați; Țurțuri luminoși fără flash: 15-20 bucați.- Lucrări de instalații electrice - 6,500 RON (1,419.152 EUR) - 18.10.2017Contractul prevede: ”Lucrări de instalații electrice/reparații constând în furnizare corp LED 36W - 2 buc, pat cablu PVC 100ml, cablu CYY-F 3x2,5 - 130ml, siguranțe bipolare 16A - 3 buc, șuruburi ( cutie 100 buc) - 2 cutii, priză dublă pentru exterior - 9 bucăți, doză ramificație aparență 100x100x50 - 9 buc, tablouri siguranțe cu 2 module - 2 bucăți. Prețul include atât transportul, cheltuielile indirecte cât și manoperă”.Lucrări de instalații electrice - 16,840 RON (3,661.7452 EUR)- 21.09.2017Contractul prevede: execuție lucrare de modernizare constând în furnizarea și montarea a 20 corpuri LED 36W, , pat cablu PVC - 70 ML, , cablu AFY 2,5 ML - 30ML, cablu TYR - 120 ML, . celelalte accesorii necesare realizării lucrării ( șuruburi, mufe); manoperă și transport materiale”.- Servicii de instalare a echipamentului electric - 2,900 RON - dată atribuire contract - 08.03.2018;- închiriere figurină Înger 3D - 45 zile - pentru Centrul de zi "Harap-Alb" - 11,500 RON - atribuire contract 21.11.2017;- închiriere figurină GOOFY 3D - 45 zile- pentru centrul de zi "Neghiniță" -11,500 RON - dată atribuire contract 21.11.2017;- închiriere figurină 3D MINI - 45 zile- pentru Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant -11,500 RON - dată atribuire contract 21.11.2017;- închiriere figurină 3D MICKEY MOUSE - 45 zile - pentru pentru Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant - 11,500 RON - dată atribuire contract 21.11.2017;- închiriere brad 3D două bucăți - 45 zile - pentru Centrul de Sănătate Multifuncțional Sf. Nectarie, Bd. Uverturii nr.81 și Centrul de zi "Pinocchio",Aleea Compozitorilor Nr.18- 16,000 RON - dată atribuire contract - 21.11.2017;- închiriere figurină 3D - Moș Crăciun - 45 de zile - pentru Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu Grant - 18,600 RON - dată atribuire contract - 21.11.2017;- închiriere figurină Sfera 3D 3 bucăți - 45 zile - pentru Centrul de Sănătate Multifuncțional Sf. Nectarie, Cetrul de zi "Pinocchio", centrul pentru persoane vârstnice "Floare Roșie" - 2,300 RON - dată atribuire 21.11.2017;- închiriere Instalație tip perdea 5M - 17 bucăți - 700 bucată - dată atribuire contract 21.11.2017;- închiriere instalație tip șir 20M - 45 zile - 20 de bucăți - 372 RON - dată atribuire contract - 21.11.2017;- închiriere pachet special iluminat festiv - 45 zile - 52,800 RON - dată atribuire contract- 22.11.2017. Pachetul cuprinde: Fântână 3D - 1 bucată; Stele 3D- 2 bucăți; Înger 3D - 1 bucată; Instalație șir 20 M - 10 bucăți; Instalație tip perdea 10M - 6 bucăți; Instalație tip perdea 5M - 10 bucăți; Țurțuri cu flash - 5 bucăți; Țurțuri fără flash - 5 bucăți;Închiriere figurină 3D ou - 6 bucăți - 60 zile - 4.080 lei / 875 euro bucată - total 24.480 lei / 5.250 euro;- închiriere cutie cadou cu fundă 3D (6 bucăți) - pentru 60 de zile: 2.750 de lei / 590 euro bucată - total 16.500 lei / 3.540 euro- închiriere iepure 3D luminous (6 bucăți) - pentru 60 de zile - 12.000 de lei / 2.575 euro bucată - total: 72.000 de lei / 15.450 de euroContractele au fost atribuite în luna martie 2018, iar figurinele vor fi amplasate la grădinițele din sector. 