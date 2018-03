Principalele servicii publice din București au fost delegate către companiile proaspăt înființate de primarul Gabriela Firea. Opoziția acuză mai multe ilegalități

În mod normal delegarea se face cu tot cu patrimoniu fiindcă dacă nu se transferă și patrimoniul, companiile nu au unde presta serviciul respectiv.Consilierii PNL și USR spun că adoptarea proiectelor de hotărâre în acest fel nu respectă legea și le vor ataca în instanță. Primarul general spune că va supune în viitoarele ședințe la vot și delegarea patrimoniul și i-a amenințat pe consilieri că îi va da în judecată dacă nu votează.În ce privește contractele de delegare, am înțeles din luările publice de poziție pe acest subiect ale mai multor consilieri generali din partea Opoziției că nu vor vota aceste proiecte, ceea ce îi pune într-o situație delicată față de bucureșteni, cărora vor trebui să le explice de ce din ură și adversitate față de mine și față de majoritatea din Consiliul General se opun unor proiecte importante pentru modul în care sunt prestate către populație serviciile publice. (...) Vom adopta în această ședință doar delegările de servicii publice, urmând ca chestiunile legate de patrimoniu și tarife să fie adoptate în ședința viitoare. Înțeleg foarte bine că există, pentru unii, o frustrare imensă pentru faptul că aceleași câteva firme private abonate de ani de zile la contracte pe bani grei cu Primăria au fost decuplate de la bugetul municipalității, pentru că asta este realitatea la care noi am venit cu o alternativă, cu o idee aplicată de mult timp cu succes în multe capitale europene. Mai mult, există multe alte orașe și municipii din România care și-au înființat societăți comerciale, unele dintre ele conduse de colegi de partid ai celor care nouă ne neagă acest drept. Aș aminti aici Clujul, care deține societăți comerciale pentru transportul public și furnizarea de apă, precum și Cluj Innovation Park, Brașovul deține o societate care administrează fondul imobiliar, și exemplele pot continuă. De ce se opun colegii din opoziție, atât înființării societăților, cât și delegării serviciilor, câtă vreme municipii conduse de primari PNL au înființat multiple societăți, companii, de ani de zile și care au foarte mare succes? Îi felicit cu această ocazie pe primarii PNL sau foști PNL, sau actuali independenți Emil Boc, Gheorghe Falcă, Ilie Bolojan, Nicolae Robu, Mircea Hava”.”USR București va sesiza Prefectul Capitalei și va declanșa acțiune în contencios administrativ pentru un grav abuz procedural la care a recurs astăzi Gabriela Firea. Hotărârile privind delegarea serviciilor care implică bunuri imobile sunt hotărâri ce privesc patrimoniul Capitalei și nu pot fi aprobate decât cu votul a două treimi dintre consilieri. Cu toate acestea, știind că nu are voturile necesare, Gabriela Firea a recurs la un abuz procedural. Mai precis, a șters din cuprinsul Hotărârilor toate anexele privind bunurile imobile, bunurile de patrimoniu ce ar fi urmat să fie administrate de societăți. Astfel, în mod abuziv și ilegal, acele Hotărâri nu mai sunt considerate de patrimoniu și pot fi adoptate cu majoritate simplă (50%+1), adică exact numărul de voturi pe care le controlează PSD – ALDE. Cel mai flagrant exemplu în acest sens este Hotărârea de delegare către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje a serviciilor de construire și întreținere infrastructură rutieră. Din cuprinsul acestei hotărâri lipsesc următoarele: anexă privind lista structurilor rutiere, lista indicativă a bunurilor de preluare, inventarul bunurilor de retur, programul de investiții (plus indicatori de performanță, tarife, metodologie tarifară etc.). Cu alte cuvinte, este delegat un serviciu, dar nu se spune unde anume va fi exercitat acel serviciu, care sunt bunurile imobile asupra cărora Compania poate interveni și în ce parametri. Se votează astfel o carcasă goală, o delegare lipsită de conținut. Însă cel mai grav este că se face un mare abuz procedural, aprobându-se cu majoritate simplă o Hotărâre ce nu poate fi adoptată decât cu majoritate calificată (de două treimi)”.În ceea ce privește amenințarea cu darea în judecată, Roxana Wring spune că este o fapta încadrată în Codul Penal.”Gabriela Firea ne amenință cu judecată pentru modul în care vom vota. Ceea ce face Gabriela Firea are o definiție în Noul Cod Penal, art. 206. Îmi permit să îi amintesc că ”Fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva să ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării.” Singură circumstanță atenuantă pentru Gabriela Firea este că nouă, celor de la USR, amenințările domniei sale nu ne produc absolut nicio stare de temere. Cel mult, de dezgust”, a mai precizat Roxana Wring.Ciprian Ciucu, consilier PNL: ” “Primarul Gabriela Firea a găsit soluția să treacă hotărârile de delegare a serviciilor publice cu majoritate calificată în loc de majoritate de 2/3. Scoate din proiecte anexele cu bunurile publice! Asta este ilegal, pentru că, ghinion, există în OUG 71/2012 un art. 13(!) alin. 7 care spune: delegările vor fi însoțite obligatoriu de inventarul bunurilor publice!" Proiectele au fost inițial încadrate corect la art. 45, alin 3 din legea 215/2001, ceea ce înseamnă vot cu 2/3, nu cu majoritate simplă. Așa au trecut și prin comisii”.- serviciul public de administrare a parcajelor aparțînând domeniului public și/sau domeniului privat al municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A.- organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației urbane către Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.- serviciile de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.- activitățile de întreținere a arborilor și spațiilor verzi în Municipiul București către Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.- activitățile de amenajare și întreținere a parcurilor și grădinilor din municipiul București către Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.- administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din componența serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiului București către Compania Municipală Cimitire București S.A.- administrare a domeniului public și privat de interes local aflat sub responsabilitatea municipiului București privind activitățile de amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament, înființarea, organizarea și exploatarea băilor publice către Compania Municipală Agrement București S.A.- serviciul de întreținere, reparații curente și administrare a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului) către Compania Imobiliară București S.A.- serviciul public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București privind activitățile de publicitate stradală și afișaj.​