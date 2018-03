Primăria Capitalei va acorda un ajutor de 2000 de lei pentru femeile gravide și 13.800 lei pentru fertilizare in vitro

Potrivit proiectului de hotărâre de Consiliu General afișat pe site-ul municipalității, instituția va acorda un financiar cuplurilor infertile din Bucureşti care au indicație medicală pentru efectuare procedurii de fertilizare in vitro. Ajutorul constă în acordarea de vouchere, fiecare în valoare de 13.800 lei. Acesta va fi împărțit în tichete de câte 100 lei și se va acorda în trei tranșe.În expunerea de motive, primarul Gabriela Firea spune că această măsură se impune în condițiile scăderii natalității. În 2018 vor putea beneficia de acest proiect 1000 de persoane.”La nivel mondial, unul din șase cupluri este afectat de infertilitate, statistică valabilă și pentru România, Infertilitatea este clasată pe locul 5, la nivel mondial, în rândul celor mai grave afecțiuni. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în România rată fertilității scade alarmant. Se estimează că în acest ritm, în 2050,România va ajunge la o populație de doar 14 milioane de locuitori, față de aproximativ 19 milioane, cât sunt în prezent. În România se efectuează anual 5.000 de fertilizări in vitro, de 10 ori mai puțin decât În Europa de Vest. Prin comparație, în Franța sunt peste 150 de centre de fertilizare în vitro, unde se realizează peste 40.000 de cicluri FIV pe an, iar în Grecia la o populație de 10 milioane de locuitori în 2012 au fost realizate 10.000 de cicluri de FIV. În condiţiile în care datele Eurostat arată că România se află printre primele 5 state care înregistrează un declin demografic important, propunem demararea unui program de sprijin pentru cuplurile cu infertilitate, ce va constă în acordarea de vouchere pentru realizarea fertilizării în vitro”, se arată în expunerea de motive.În ceea ce privește ajutorul financiar pentru femeile gravide din Bucureşti, acesta se va acorda pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale, pentru cheltuielile cu analizele medicale nedecontate de Casă de Asigurări de Sănătate și pentru eventualele tratamente necesare nedecontate. Valoarea acestuia va fi de 2000 lei, iar femeile însărcinate vor putea beneficia de el începând cu săptămâna a 10 de sarcina .Voucherele au fiecare câte o valoare de 1000 lei, împărțite în tichete de câte 50 lei, și se vor acorda de două ori:1. După procesarea cererii, se acordă primul voucher în baza primei adeverințe medicale.2. După intrarea în luna a șasea de sarcina, se acordă al doilea voucher, în baza celei de-a doua adeverințe medicale.”Anual, în municipiul București se nasc aproximativ 20.000 copii. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în perioada 2010-2015, numărul nou-născuților vii, ai căror părinți au rezidenţa pe rază municipiului Bucureşti a scăzut, astfel că, dacă în anul 2010 s-au înregistrat 21.147 copii, în anul 2015 s-au înregistrat 19.255 copii. Având în vedere rată scăzută a natalității, se impune implicarea autorității locale în identificarea unor măsuri sociale suplimentare, care să influențeze creșterea natalității. Reducerea continuă a natalității, în paralel cu o creştere constantă a numărului vârstnicilor va determina schimbarea echilibrului între generații, cu consecințe majore asupra dezvoltării socio-economice viitoare prin reducerea, progresivă, a disponibilităţilor privind resursele umane”, se arată în expunerea de motive a proiectului.