Primăria Capitalei a lansat licitația pentru achiziția a 106 ambulanțe, valoarea estimată a contractului fiind de circa 40 milioane lei

Anunțul va fi publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit unui comunicat de presă emis de municipalitate.Potrivit caietului de sarcini, primele 74 de ambulanțe urmează a fi livrate în primele 7 luni de la semnarea contractului, urmând că în termen de 12 luni să fie livrate toate cele 106 ambulanțe. Ulterior, ambulanțele vor fi puse la dispoziția SABIF, rămânând în proprietatea Primăriei Municipiului București. Garanția acestora, conform caietului de sarcini, este de minimum 4 ani sau 300.000 km, iar mentenanța va fi asigurată de către furnizor.„Așa cum am promis, demarăm astăzi o nouă procedură de achiziție foarte importantă pentru București, mai exact cea prin care urmează să fie achiziționate cele 106 ambulanțe pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Consider că nu este o cheltuiala ci o investiție, în condițiile în care o parte însemnată a parcului auto al Serviciului de Ambulanță este în acest moment depășită. Îmi doresc așadar că această licitație să fie finalizată într-un timp cât mai scurt, astfel încât pacienții să beneficieze cât mai curând de servicii medicale de urgență la standarde europene”, a declarat primarul Gabriela Firea, potrivit sursei citate.La solicitarea Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, Municipalitatea urmează să achiziționeze 89 de ambulanțe de tip B, destinate intervenției de urgență și transportului medical asistat al pacienților și 17 ambulanțe tip C, destinate urgențelor medicale cu prioritate maximă și transportului medical asistat al pacientului.În funcție de gravitatea cazului, ambulanțele tip B pot fi utilizate în acordarea primului ajutor calificat sau în acordarea asistenței medicale de urgență. În dotarea acestora vor există defibrilator semiautomat sau manual, precum și medicamentele necesare resuscitării și acordării asistenței medicale de urgență.Referitor la ambulanțele de tip C, acestea vor fi dotate cu echipamente, materiale și medicamente de terapie intensivă. Echipajul acestui autovehicul este condus obligatoriu de un medic special pregătit. În categoria ambulanțelor de tip C intră și autovehiculele care transporta nou-născuții aflați în stare critică.SABIF are în dotare 108 ambulanțe de urgență, din care 68 au durata de folosință depășită, multe dintre ele defectandu-se zilnic. În aceste condiții, capacitatea operativă a SABIF este cu mult diminuată, cu implicații negative asupra acoperirii Municipiului București, asupra timpului de răspuns la urgențe și, implicit, asupra calității asistenței medicale asigurate populației.Ultima achiziție de ambulanțe la nivelul Ministerului Sănătății a fost efectuată în urmă cu 3 ani, atunci când SABIF a primit o singură ambulanță.Reamintim faptul că în septembrie 2017, Consiliul General al Municipiului București a aprobat hotărârea nr. 392/28.09.2017 privind Acordul de principiu pentru achiziționarea ambulanțelor pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, că urmare a solicitării făcute de această instituție.