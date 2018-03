Aurelian Popa, recent numit la conducerea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, este urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul POPA AURELIAN ANDREI, la data faptei director general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. (C.N. A.P.M. S.A.) Constanța, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. In ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: La data de 18 martie 2011, suspectul Popa Aurelian Andrei a îndeplinit, cu încălcarea legii, un act legat de atribuțiile de serviciu care decurgeau din funcția de director general al C.N. A.P.M. S.A., în sensul că a cumpărat pentru companie un teren situat în extravilanul comunei Agigea, fără a avea mandat în acest sens și la un preț mult mai mare decât valoarea comercială reală. Procedând în această manieră, suspectul a provocat companiei pe care o conducea un prejudiciu în valoare de 1.761.160,84 lei, reprezentând prețul terenului achiziționat în modalitatea de mai sus, concomitent cu obținerea unor foloase necuvenite pentru vânzătorul terenului. Suspectului i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penală", se arată în comunicatul DNA.Reprezentanții Primăriei Capitalei invocă prezumția de nevinovăție și afirmă că Aurelian Andrei Popa are cazierul judiciar curat."Domnul Aurelian Andrei Popa a fost detașat, conform legii, în funcția de director general la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București începând cu data de 31.01.2018, pe o perioadă de maxim 1 an. Potrivit Certificatului de cazier judiciar nr.15604657 din 05.03.2018, domnul Popa Aurelian Andrei nu este înscris în cazierul judiciar. Așa cum se precizează în comunicatul transmis de Direcția Națională Anticorupție, "efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedura penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", se se arată în comunicatul Primăriei Capitalei.