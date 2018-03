Primăriile din București au obținut în 2017 doar 3 autorizații de securitate la incendiu pentru școli / ISU acuză dosare incomplete, primarii spun că sunt plimbați de la Ana la Caiafa

din 420 de unități școlare din București, doar 22 au autorizație de securitate la incendiu, 143 nu au nevoie;

în 2017 primăriile au reușit să obțină doar 3 autorizații;

primarii acuză că legislația este prea complicată, iar cerințele ISU sunt foarte complicate;

ISU spune că dosarele depuse de primarii sunt incomplete, iar clădirile nu respectă cerințele pentru siguranță la foc;

Situația pe sectoare

Pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, clădirile școlilor, grădinițelor și liceelor trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru evacuarea în siguranță a copiilor în caz de incendiu: mai multe ieșiri, scări exterioare, uși anti-panică, pereți realizați din materiale rezistente la foc pentru căile de evacuare, sisteme de detecție fum și dispozitive pentru stingerea incendiilor (sprinklere).Cele trei unități de învățământ din București care au obținut autorizație de securitate la incendiu în 2017 sunt: Școală Cuibul cu Barza, sector 1, Grupul Școlar V. Harnaj, Sector 1 și Școală Specială nr. 9, Sector 5. Demersurile pentru a obține autorizațiile au fost făcute de Primăria Capitalei. Primăriile de sector nu au obținut nicio autorizație.În ceea ce privește pasul premergător obținerii autorizațiilor pentru securitate la incendiu, avizul de securitate la incendiu, s-au depus 160 de cereri la nivelul Capitalei și s-au obținut 42 de avize.Primăriile au avut aproape doi ani la dispoziție pentru a obține aceste documente.Pe 3 noiembrie 2015, Guvernul a aprobat Ordonanță de urgență nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor care permitea practic că imobilele care nu au această autorizație să o obțînă până la finalul anului 2016.Pe 24 august 2016, Guvernul Cioloș da o Ordonanță prin care acest termen este prelungit până pe 31 iunie 2017, apoi termenul a fost prelungit până pe 30 septembrie 2017.Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât nici măcar pentru toate școlile proaspăt reabilitate nu s-au obținut aceste documente, sau se obțîn foarte greu.De exemplu, Primăria Capitalei a desfășurat începând cu anul 2004 Proiectului de "Reabilitare a Infrastructurii Educaționale în București " în cadrul căruia trebuiau reabilitate 102 unități de învățământ ( 4 grădinițe; 65 școli generale; 15 licee; 18 școli speciale). Banca Europeană de investiții a contribuit cu 112,2 mil. euro pentru program, iar Primăria Municipiului București a alocat din bugetul propriu suma de 121,38 milioane euro la care se adaugă TVA.Din cele 102 școli, Primăria a finalizat lucrările la 94 unități de învățământ, iar din acestea 41 încă nu au autorizație de securitate la incendiu."Primăria Municipiului București a obținut în 2017 autorizații de securitate la incendiu pentru Școală de Muzică și Arte nr. 3 "Cuibul cu Barza", Școală Specială nr. 9 și Grupul Școlar V. Harnaj. Pentru 23 unități de învățământ (Școală generală nr. 102, Școală generală nr. 120 Mărțișor, Școală generală nr. 36, Școală generală nr. 93, Școală generală nr. 194, Școală generală nr. 98 , Școală generală nr. 119, Școală generală nr. 79, Școală generală nr. 97, Școală generală nr. 74 Enachita Văcărescu , Școală generală nr. 165, Școală generală nr. 111, Școală generală nr. 113, Școală generală nr. 190, Școală generală nr. 133, Școală generală nr. 129, Școală generală nr. 109, Școală generală nr. 189, Școală generală nr. 308, Școală generală nr. 110, Școală specială nr. 6, Școală specială nr. 3, Școală generală nr. 108), sectorul 4 a depus documentațiile în vederea obținerii autorizării ISU. Pentru 5 unități de învățământ (Școală generală nr. 198, Școală generală nr. 142, Școală generală nr. 156, Școală generală nr. 311, Grădiniță nr. 250), sectorul 6 a început procesul de autorizare. Primăria Municipiului București a făcut demersuri pentru 13 unități de învățământ, urmând că acestea să primească în anul curent autorizația pentru securitatea la incendiu: Centrul special nr. 1, Centrul special nr. 3, Școală generală nr. 81, Colegiul Tehnic Traian, Școală specială nr. 11, Grupul Școlar Ind. Tehnometal Dna Stanca, Școală generală nr. 49, Colegiul Tehnic de Ind. Alim. D. Motoc, Școală specială ptr. surzi nr. 1, Grupul Industrial Republica, Școală generală nr. 50, Școală generală nr. 30, Colegiul tehnic Edmond. Nicolau", se arată în răspunsul trimis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Primarii spun că procedura de obținere a acestor autorizații este greoaie, că legea nu este bună, iar cerințele pentru obținerea acestei autorizații sunt foarte costisitoare (o nouă ieșire din clădire, scări etc). Reprezentanții ISU spun că asta este legea și trebuie respectată, iar primarii aduc dosare incomplete și din cauza lor nu pot emite autorizațiile de securitate la incendiu."Procedura este foarte greoaie în sensul că dacă noi avem o clădire nouă, acea clădire trebuie autorizată din punct de vedere al securității la incendiu. Cred că ne izbim de birocrație. Eu acum am în derulare procedeul de autorizare pentru 4 unități de învățământ - două dosare finalizate și depuse la ISU și două în curs de finalizare că să le pot depune. La primele două le-am depus de două ori pentru că au fost respinse dosare pe diverse motive și măsuri mai mari sau mai mici, fiindcă și o virgulă dacă nu avem, trebuie să respectăm legea. Așteptăm răspuns. De exemplu la căminul de băieți de la Dinicu Golescu din 22.01. 2018 aștept răspuns. Când m-am dus mi-au spus că este un volum mare de lucru și să așteptăm. Sper să fie favorabil. Și legislația este un pic ambiguă, eu am spus acest lucru peste tot, nu este posibil să nu avem autorizații pentru securitate la incendiu în 2018. Avizare avem la toate unitățile de învățământ unde s-au făcut investiții, dar autorizație avem una singură. 80%-90% din unitățile de învățământ pe care le avem sunt clădiri vechi, care au fost reparate, dar nu avem nevoie să le autorizăm potrivit legii. Dacă eu încep o lucrare, procedura de autorizare durează 2-3 ani, timp în care legislația se poate schimbă, ceea ce s-a și întâmplat în 2015 și 2016. Automat clădirea mea poate nu mai respectă normativul. Cred că de fapt nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea și legislația este de vină și asta nu ține de noi. După Colectiv, eu am depus dosare, poate nu erau integrale, știam lucrul acesta, dar vroiam să învăț și să-mi spună ce-mi trebuie, ce trebuie să fac mai departe, dar nu ne primeau dosarele. Nu este posibil așa ceva, eu vroiam să-mi spună unde greșesc și ce lipsește, după ce am spus această problema, au început să ne primească și dosare incomplete. Atunci am început să colaborăm. Trebuie găsită o soluție foarte clară fiindcă să ne tot plimbam să depunem dosare, să le respingă, nu este ok. O altă problema este că la recepria lucrărilor, reprezentanții ISU sunt invitați și semnează procesul verbal. Însă ei ne spun după ce probleme sunt. Ideal ar fi să ne spună atunci că să putem remedia imediat"."Principala cauza este incapacitatea celor de la ISU de a analiză dosarele și ne plimbă de la Ana la Caiafa. Adică nu-și asumă responsabilitatea și ne dau dosarele înapoi fiindcă ba că e cu bașcă, ba că e fără bașcă. De fiecare dată când redepunem documentația ajungem la alt verificator care are un alt punct de vedere. În al doilea rând problema este din cauza normativelor, sunt prea stricte sau aberante și de multe ori intrăm în blocaj. De exemplu, avem și școli în clădiri de patrimoniu. Cei de la ISU spun că nu ne dau avizul fiindcă avem nevoie de scară exterioară. Cei de la Cultură spun că nu putem face scară fiindcă nu avem cum să intervenim pe fațada. Și am intrat în blocaj. Trebuie să se schimbe normativul și să se vorbească despre clădiri de categoria A, B și C, adică cele de patrimoniu trebuie să fie pe un normativ separat, cele construite până în anii 90-2000 o altă categorie și ce se construiește nou, o altă categorie.""Noi avem documentații în lucru pentru toate școlile care au nevoie de autorizații de securitate la incendiu, dar nu se poate rezolva peste noapte, iar școlile nu pot fi închise. Încercăm să rezolvăm în acest an. Nu am luat acele autorizații fiindcă nu am reușit să obținem avizele de la ISU pentru că aveau foarte multe dosare în lucru și nu reușeau să le acopere pe toate. Noi am solicitat de mai multe ori devansarea termenului pentru obținerea autorizațiilor ISU fiindcă nu aveam posibilitatea să facem documentația. Procedura este în felul următor: întâi se depune o autorizație pentru avizare, ISU vine și spune dacă este corectă sau nu, iar după ce obții avizul, te apuci de execuția lucrării conform avizului că să obții autorizația. Am solicitat modificarea legislației fiindcă se cereau avize ISU inclusiv pentru clădirile construite de Ceaușescu și în accepțiunea noastră nu ar fi avut nevoie de autorizații ISU pentru că nu am făcut modificări constructive. Am solicitat să se ajungă la un consens cu cei de la Apă Nova fiindcă aproape toate școlile au hidranți, care au fost făcuți pe vremea lui Ceaușescu să asigure debitul de apă în caz de incendiu. Mai nou acei hidranți nu sunt luați în considerare și se solicită o hârtie de la Apă Nova prin care să confirme că asigura un anumit debit cerut de către ISU. Acest lucru nu îl putem face noi, iar Apă Nova vine și spune că sunt instalații foarte vechi, trebuie schimbate și nu pot asigura acel debit. Noi am cerut să se modifice acel normativ că autorizarea și avizarea să se facă real. În plus ne-au cerut avize și autorizații pentru clădirile unde am făcut revovari sau reabilitare termică, deși nu am făcut modificări structurale. S-a constituit o comisie, au mai corectat puțîn lucrurile".Gabriel Mutu spune că lucrările necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu costă în jur de 1 milion lei, iar pentru toate școlile din sector care necesită aceste documente, investiția se ridică undeva la 30-40 milioane lei."Pentru școlile unde nu avem autorizații trebuie să anunțăm faptul că respectivă clădire nu deține autorizație și să afișăm pe un panou, însă noi ne asigurăm că lucrurile sunt ok prin pază pe care o avem în școli, Poliția locală și lucrăm să obținem aceste autorizații. În acest moment nu există pericol să avem în incendiu, doar să nu vină cineva să o facă cu intenti", a mai spus Mutu.Reprezentanții ISU București spun că procesul este atât de greoi din cauza faptului că primăriile depun dosarele incomplete, nu fac toate lucrările cerute prin aviz sau nu au actele necesare privind clădirea."Din punct de vedere statistic, două din deficiențele care duc la neobtinerea autorizațiilor de securitate la incendiu și returnarea implicită a dosarelor pentru remedierea acestor, țîn în primul rând de modul de întocmire a acestora, respectiv de verificarea pe care o facem în teren pentru a observă dacă ceea ce a fost prins în aviz s-a materializat în practică. De asemenea, există situații în care se dorește realizarea unor lucrări pentru modernizare-reabilitare-extindere a unităților de învățământ foarte vechi, dar cărora le lipsesc documentele din care să rezulte anul construirii și planurile de arhitectură, fapt ce implică parcurgerea mai multor etape de către beneficiar", se arată în răspunsul ISU București la solicitarea HotNews.ro.Potrivit unui răspuns trimis de Primăria Sector 1 la solicitarea HotNews.ro, instituția are în administrare 76 de unități de învățământ, din care: 18 grădinițe în 32 de locații; 32 de școli în 41 de locații și 26 colegii și licee în 30 de locații."În vederea asigurării unei bune desfășurări a activităților specifice de învățământ în imobilele instituțiilor de învățământ preuniversitar de pe rază sectorului 1, din punct de vedere al securității de incendiu, va aducem la cunoștință faptul că toate imobilele la care s-au realizat lucrări de investiții, respectiv reabilitări, modernizări, consolidări, extinderi au aviz de Securitate la incendiu. Școală de Muzică și Arte Plastice nr. 3 - Cuibul cu Barza are autorizația de Securitate la incendiu nr. 659/17-SU-BIF-A din 27.04.2017. Pentru patru unități de învățământ preuniversitar, instituția noastră are contract de prestări servicii în derulare, având că obiect elaborarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu", se arată în răspunsul trimis de Primăria Sector 1 la solicitarea HotNews.ro.Primăria Sectorului 2 are în administrare un număr de 84 de unități de învățământ preuniversitar de stat (grădinițe, școli, licee și colegii naționale)."Pentru 18 unități de învățământ preuniversitar de stat, Primăria Sectorului 2 a depus, la nivelul anului 2017, documentația pentru obținerea avizului de la ISU. După obținerea acestui aviz, Primăria Sectorului 2 va depune documentațiile pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Pentru Colegiul Național ¬Iulia Hasdeu¬, Primăria Sectorului 2 a obținut, în anul 2017, avizul de la ISU și a depus, tot în anul 2017, documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Potrivit legislației în vigoare, pentru restul de 41 de unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 2 nu este nevoie de autorizație de securitate la incendiu, deoarece au fost construite înainte de anul 2006 și nu au suferit intervenții la nivel de structura după acest an", se arată într-un răspuns trimis de Primăria Sector 2 la solicitarea HotNews.ro.Primăria Sector 3 nu a răspuns la solicitarea Hotnews.ro.În Sectorul 4 al Municipiului București sunt 59 de unități de învățământ preuniversitar de stat (licee, școli, grădinițe), care funcționează în 74 de locații."Dintre acestea, la dată prezenței, 14 unități de învățământ au obținut avizul de securitate la incendiu. Dosarele cu documentația necesară obținerii avizelor de securitate la incendiu pentru celelalte unități de învățământ au fost depuse la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București și sunt în curs de soluționare", se arată în răspunsul furnizat de Primăria Sector 4 la solicitarea HotNews.ro.Primăria Sector 5 nu a răspuns la solicitarea Hotnews.ro."Pentru 19 unități de învățământ nu este necesar avizul ISU, pe baza negațiilor primite în acest sens. Negațiile au fost primite de la ISU în baza prevederilor art. 30 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată. Un număr de 37 de unități de învățământ sunt în curs de avizare și o unitate, respectiv Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu, deține aviz ISU. Un număr de 10 unități de învățământ au fost în programul de reabilitare derulat cu finanțare de la Banca Europeană de Investiții și vor fi avizate ISU de către Primăria Municipiului București", se arată în răspunsul furnizat de Primăria Sector 6 la solicitarea HotNews.ro.În Municipiul București vor funcționa, în anul școlar 2017 - 2018, 420 de unități de învățământ preuniversitar de stat și 211 unități de învățământ particular.