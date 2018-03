Primaria Sectorului 5 vrea sa  dezvolte un mega proiect imobiliar in zona Antiaeriana: 40.000 de locuinte, o maternitate, o sala polivalenta, un muzeu, un bazin olimpic si un centru administrativ

"Este primul proiect de acest gen dezvoltat in Romania ultimilor 30 de ani, iar, pentru un proiect atat de mare, nu puteam sa speram la un partener mai bun decat Banca Mondiala", a declarat Daniel Florea, Primarul Sectorului 5.Potrivit sursei citate, un alt punct al Acordului de asistenta tehnica cu Banca Mondiala il reprezinta regenerarea urbana a cartierului Ferentari, cele doua entitati urmand sa identifice cele mai bune solutii pentru zone precum Livezilor, Iacob Andrei si Zabrauti."Vorbim de solutii reale pentru oameni. De case noi pentru cei care sunt in pericol, de locuri de munca, de sprijin pentru a merge la scoala sau la liceu. Este un drum lung, pe care il incepem astazi si trebuie sa avem in vedere ca suntem primii din Romania care au avut curaj sa abordeze frontal o problema atat de complexa", a adaugat primarul Sectorului 5.Nu in ultimul rand, acordyul cu Banca mondiala vizeaza dezvoltarea economica a zonei de sud-est a Sectorului 5, prin demararea proiectului "Laser Valley", urmand sa fie create create conditiile pentru atragerea de investitori in cadrul unui hub tehnologic.Potrivit Primariei Sector 5 Banca mondiala ar urma sa asigure know-how-ul, cat si dialogul cu investitori interesati de proximitatea cu proiectul ELI-NP.