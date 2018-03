Gratiela Gavrilescu spune ca e prea mare garantia de 2 lei pentru fiecare ambalaj reutilizabil propusa de ministerul pe care il conduce si propune o taxa "in jurul a 0,5 - 0,6 lei/bucata"

"Trebuie sa avem foarte mare grija de ambalaje. Sper ca la finalul acestei saptamani sa avem o forma finala a ordonantei (ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si a Legii nr. 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje - n. r.), dupa care sa o prezentam intr-un cadru amplu, asta insemnand toti factorii decidenti pe lantul de trasabilitate a deseului. Sunt de parere ca suma de 2 lei (garantie pentru fiecare ambalaj reutilizabil - n. r.) cuprinsa in ordonanta nu poate fi in jurul acestei valori. Propunerile sunt undeva in jurul a 0,5 - 0,6 lei/bucata (drept garantie - n. r.)", a afirmat Gavrilescu, potrivit Agerpres.Ministerul Mediului vrea sa modifice printr-o Ordonanta de Urgenta legislatia privind ambalajele si deseurile reciclabile. Astfel, se doreste introducerea unei garantii de 2 lei/ambalaj reutilizabil (in principal ambalaje sticla, bidoane de plastic, paleti, urmand sa fie stabilit exact care de catre producator) pe care cetatenii ar urma sa o plateasca cand achizitioneaza produsele, apoi sa o recupereze cand duc borcanele/sticlele goale inapoi de unde au cumparat produsele. O alta prevedere importanta se refera la faptul ca Primariile trebuie sa recicleze 50% din deseurile generate pana in 2020, iar acestea vor beneficia si de banii care acum vin de la producatorii de ambalaje, prin OTR-uri, pentru a indeplini tintele de reciclare si ajung la colectori.Proiectul stabileste si noi reguli pentru Organismele de transfer de Responsabilitate (OTR-uri) si inaspreste conditiile de autorizare. HotNews.ro a scris luni despre ce aceste modificari si ce impact vor avea asupra cetatenilor si asupra mediului de afaceri.Producatorii de ambalaje, cei care detin centre de sortare, dar si colectorii de deseuri spun ca acest proiect inseamna o "nationalizare a pietei de deseuri" si o amputare a unui bussines privat prin alocarea banilor de la producatori catre primarii. Astfel, acestia estimeaza ca ar fi vorba de circa 250 milioane de euro pe an care acum ajung de la producatorii de ambalaje, prin OTR-uri, la colectori, si care de acum inainte vor ajunge la primarii. Un alt subiect care a generat controversa este garantia de 2 lei, ingijorarea producatorilor fiind ca va creste foarte mult pretul anumitor produse si acestea vor deveni necompetitive.Un alt motiv de ingrijorare pentru mediul privat este prevederea ca gunoiul generat de populatie este proprietatea municipalitatii, iar cetatenii nu vor mai putea da cui doresc deseurile reciclabile. Reprezentantii Ministerului Mediului spun ca acest lucru nu este adevarat, municipalitatea fiind proprietara doar pe gunoiul pe care cetatenii il dau operatorului de salubrizare, iar aceasta masura va limita furtul din tomberoane.Ministrul Mediului a mai declarat marti ca nu doreste sa indeparteze colectorii din procesul de colectare selectiva prin alocarea banilor care acum ajung la acestia la primarii."Ministerul Mediului incearca sa arda etape pentru a ne alinia la cerintele Uniunii Europene. Ministerul Mediului si eu, personal, nu ne-am dorit nicio clipa sa indepartam din lant colectorii de deseuri.Dimpotriva, vrem ca, impreuna cu autoritatile locale, sa recunoastem exact colectorii care fac performanta, colectorii care isi indeplinesc obligatiile mediu, colectorii care inregistreaza fiscal tot ceea ce agonisesc, astfel incat transparenta de care dam dovada sa fie una pe care cu totii ne-o dorim. Un rol important il vor avea organizatiile de transfer de deseuri. Impreuna cu ANRSC (Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, n.r.) si Ministerul Dezvoltarii, lucram acum inclusiv la modificarea legislativa privind introducerea unui tarif diferentiat, in sensul sa implementam un instrument economic pe care sa ni-l asumam noi, romanii, si sa-l prezentam Comisiei Europene ca fiind o emanatie corecta in speta de a ne duce spre promovarea colectarii selective. Tariful diferentiat trebuie sa determine dorinta romanilor de a putea colecta selectiv deseurile si de plati numai pentru cantitatea de deseu umeda pe care o produce", a mentionat Gratiela Gavrilescu.