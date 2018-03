UPDATE -FOTOGALERIE Deszapezirea in Bucuresti: bulevardele mari sunt "la negru", insa traficul auto este ingreunat. Strazile secundare si trotuarele sunt acoperite de zapada

Bd. Iuliu Maniu

"Traficul rutier se desfasoara in conditii normale de iarna, fara a exista probleme deosebite, arterele principale fiind curatate in proportie de 95%, iar pe cele secundare s-a actionat in proportie de aproximativ 40%. Avand in vedere ca ninge in continuare, operatorii de deszapezire actioneaza permanent in baterie (utilaje grupate de indepartat zapada si care imprastie materiale antiderapante), atat pe principalele artere de circulatie, cat si pe cele de legatura. Operatorii de deszapezire au fost somati sa accelereze operatiunile de degajare a trotuarelor si a arterelor secundare, sa aplice tratamente cu materiale antiderapante in cel mai scurt timp, in caz contrar acestia urmand sa fie sanctionati conform legislatiei in vigoare", se arata intr-un comunicat emis de Primaria Capitalei.Potrivit informatiilor furnizate de municipalitate, s-a actionat cu 273 de utilaje si 1477 operatori dupa cum urmeaza:Sectorul 1: - 62 de utilaje si 459 operatori;Sectorul 2: - 40 de utilaje si 190 operatori;Sectorul 3: - 54 de utilaje si 165 operatori;Sectorul 4: - 50 de utilaje si 328 operatoriSectorul 5: - 25 de utilaje si 114 operatori;Sectorul 6: - 42 de utilaje si 221 operatori.