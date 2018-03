Gabriela Firea: Primaria Capitalei va decide daca va face o statie mare pentru valorificarea energetica a deseurilor, doua sau trei

"Am avut mai multe grupuri de lucru impreuna cu domnii primari de la sectoare si cu ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, pentru un subiect asupra caruia va trebui sa cadem de acord in timp foarte scurt. Suntem in mare intarziere - si nu din vina noastra - pentru a lua o decizie in ceea ce priveste valorificarea energetica a deseurilor. Avem trei posibilitati, trei solutii, trei proiecte. In urma consultarii cat se poate de responsabile cu specialistii din domeniu, atat de la Ministerul Mediului, cat si de la Primaria Capitalei si primariile de sector, vom alege intre o singura statie de valorificare energetica pentru milionul de tone de deseuri din Capitala; varianta a doua - doua astfel de statii de valorificare energetica, la care sa fie captate practic cate trei sectoare; sau trei astfel de statii de valorificare energetica, pentru cate doua sectoare", a declarat edilul in cadrul Forumului "Managementul Deseurilor in Economia Circulara", organizat la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.In luna noiembrie 2017, primarul Gabriela Firea a anuntat ca intentioneaza sa renunte la proiectul unui incinerator de deseuri de mari dimensiuni, la nivelul Capitalei urmand sa fie amenajate mai multe astfel de statii, efortul bugetar fiind sustinut inclusiv de primariile de sector.Pentru stabilirea locatiei incineratorului/incineratoarelor, capacitatea acestora si costuri urmeaza sa se faca un studiu de fezabilitate.