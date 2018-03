Primaria Capitalei inlocuieste o parte din gardurile care delimiteaza linia tramvaiului si care au ruginit la nici doua luni dupa ce au fost montate

Primaria Capitalei prin RATB a cumparat gardurile de la firma Tehnomontaj Construct si a platit pentru ele 412.000 lei, fara TVA, iar receptia lucrarilor a avut loc pe 27 decembrie.Primaria Capitalei a terminat de montat gardurile de pe linia 21 inainte de Craciun, acesta avand linie unica intre capatul de la Helitube si intersectia cu bd. Carol. Cu aceasta solutie, timpul parcurs de tramvai intre cele doua capete s-a redus aproape la jumatate, potrivit observatiilor facute de reporterul HotNews.ro.Tramvaiul 21 transporta zilnic peste 60.000 mii de calatori din cartierul Colentina spre centru si invers, potrivit datelor furnizate de RATB. Aceste date se refera insa numai la capacitatea estimata de transport a tramvaielor, insa aceasta este depasita cu mult mai ales la orele de varf, ceea ce inseamna ca numarul real al calatorilor este mai mare. Cu toate acestea, din cauza masinilor care ii blocau circulatia, tramvaiul statea in trafic zeci de minute, ceea ce genera intarzieri foarte mari. Deoarece in cartierul Colentina nu exista metrou, iar autobuzele stau blocate in trafic cu restul masinilor, tramvaiul este singura legatura viabila intre cartierul Colentina si centrul orasului.