Primarul Timisoarei vrea sa sesizeze Comisia Europeana deoarece Guvernul nu a facut modificarile legislative care sa permita circulatia vaporaselor pe Bega

"Nu mai astept, saptamana aceasta va pleca memoriul spre Comisia Europeana (CE). Anuntasem de mai mult timp ca voi sesiza CE daca Guvernul nu va emite pana la 1 martie o hotarare pentru crearea Administrarii Caii Navigabile Canalul Bega, care sa permita circulatia cu vaporasele pe Bega", a declarat, pentru AGERPRES, primarul Nicolae Robu.In urma cu doi ani, municipalitatea a achizitionat sapte vaporete ce urmau sa fie puse in circulatie ca parte a proiectului european in valoare de 6 milioane de euro ''Amenajarea malurilor Canalului Bega pe tronsonul timisorean''."Noi ne-am facut datoria, ne-am achitat de toate obligatiile, am primit 6 milioane de euro nerambursabili si nu este admisibil sa riscam sa ni se ceara returnarea banilor pentru ca, nu stiu din ce motive, Guvernul Romaniei, ca institutie, nu face un act birocratic, nu infiinteaza aceasta structura'', afirma Nicolae Robu in toamna anului trecut.Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, sustinuse anul trecut ca crearea acestei structuri este in atentia ministerului pentru gasirea unei solutii pana la finele anului 2017.Sefului Capitaniei Portului Timisoara, Alexandru Barboi, declara pentru AGERPRES ca, din punctul sau de vedere, vaporetele au voie sa fie scoase pe Bega, pentru ca ''au toate actele la zi, documentatia tehnica, toate avizele, avizul pentru operator de transport pasageri, cum are RATT (Regia Autonoma de Transport in Comun - n.r.)''.