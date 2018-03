Se pregatesc modificari drastice pe piata deseurilor reciclabile: Cetatenii vor plati o garantie de 2 lei/ambalaj reutilizabil / Guvernantii spun ca "oamenii sunt incantati de masura", dar firmele de reciclare acuza o "nationalizare"

Proiectul stabileste si noi reguli pentru Organismele de transfer de Responsabilitate (OTR-uri) si inaspreste conditiile de autorizare.Producatorii de ambalaje, cei care detin centre de sortare, dar si colectorii de deseuri spun ca acest proiect inseamna o "nationalizare a pietei de deseuri" si o amputare a unui bussines privat prin alocarea banilor de la producatori catre primarii. Astfel, acestia estimeaza ca ar fi vorba de circa 250 milioane de euro pe an care acum ajung de la producatorii de ambalaje, prin OTR-uri, la colectori, si care de acum inainte vor ajunge la primarii. Un alt subiect care a generat controversa este garantia de 2 lei, ingijorarea producatorilor fiind ca va creste foarte mult pretul anumitor produse si acestea vor deveni necompetitive.Un alt motiv de ingrijorare pentru mediul privat este prevederea ca gunoiul generat de populatie este proprietatea municipalitatii, iar cetatenii nu vor mai putea da cui doresc deseurile reciclabile. Reprezentantii Ministerului Mediului spun ca acest lucru nu este adevarat, municipalitatea fiind proprietara doar pe gunoiul pe care cetatenii il dau operatorului de salubrizare, iar aceasta masura va limita furtul din tomberoane."Acest proiect va responsabiliza primariile si salubristii prin introducerea acelor indicatori de performanta. Se clarifica modul de implementare a colectarii selective, se detaliaza implementarea principiului "plateste pentru cat arunci". Cetatenii vor putea fi taxati pentru cantitatea de deseuri care ajunge la depozitare. Nu vor mai plati pentru materialele reciclabile stranse separat. Mai este o modificare legata de ambalajele primare reutilizabile, unde se introduce acel sistem de garantie de 2 lei. Pretul produsului nu va creste, fiindca atunci cand returneaza sticla, consumatorul va primi inapoi banii, dar va aparea aceasta garantie tocmai in ideea de a reutiliza si returna aceste ambalaje primare catre producatori, in vederea refolosirii lor. Este un sistem care se aplica in statele vestice, care s-a aplicat si la noi cu ceva timp in urma si nu facem altceva decat sa introducem aceste principii ale economiei circulare, masura respectiva este prinsa in recomandarile Comisiei Europene. Nu este o propunere noua menita sa distorsioneze piata. Oamenii sunt incantati de aceasta masura si o considera benefica pentru protejarea mediului"." Nu este adevarat ca multe OTR-uri vor iesi de pe piata. Ceea ce vrem noi sa propunem este sa crestem gradul de responsabilizare, se creste gradul de colaborare dintre OTR-uri, producatori si autoritati publice locale fiindca deseurile se gestioneaza in primul rand la nivelul populatiei. S-a modificat pragul de 50.000 de tone pentru a putea fi licentiati, inainte nu exista un prag, era doar acel capital social de 400.000 lei. Acum se propune unul de un milion lei, in ideea in care OTR-urile formate din producatatorii care pun pe piata ambalajele sa aiba posibilitatea de a gestiona aceste deseuri la nivel national"."Noi suntem de parerere ca firmele de colectare nu vor disparea, ele isi au rostul lor si vor functiona in continuare. Noi vorbim aici doar de ambalaje, dar colectorii nu colecteaza doar ambalaje, colecteaza si alte categorii de deseuri reciclabile: maculatura, plastice care nu sunt doar ambalaje primare, fierul care nu vine doar din cutiile de sucuri si bere, sticla din alte surse. Primariile vor primi bani doar daca se implica in aceasta colectare selectiva. Daca nu, nu vor primi niciun ban. Cetatenii daca nu doresc sa dea deseurile reciclabile catre Primarie, le pot da catre ce colectori doresc ei. Deseurile date de cetateni catre salubristi sunt ale primariilor. Am introdus aceasta notiune de deseuri municipale ca acele tomberoane pentru colectare selectiva sa nu mai fie vandalizate. Colectorii care sunt seriosi vor functiona in continuare. Ei pot sa primeasca bani de la OTR-uri. Primaria primeste bani pentru cantitatile pe care le colecteaza prin sistemul propriu, iar colectorii pentru deseurile care ajung la ei prin alte surse, nu prin sistemul de salubrizare"."Este o tentativa de monipolizare a colectarii deseurilor in mana autoritatii locale. In momentul de fata industria consuma deseuri care in proportie de 90% vin de la companii de colectare altele decat firmele de salubritate. Noi suntem Green grup avem o capacitate de 400.000 tone pe an. Noi vedem aceasta lege ca o interventie a statului pe piata colectarii deseurilor cu intentia de a crea monopolul municipal asupra deseurilor. Interventia statului este justificata chiar cu crearea de monopol acolo unde nu exista nimic structurat, dar in momentul de fata prin inactivitatea primariilor in ultimii 10 ani in domeniul colectarii selective s-a creat o piata functionala si competitiva a firmelor de colectare care colecteaza pe baza cumpararii deseurilor de la generator - REMAT, puncte de colectare. O schimbarte brusca de directie va induce o criza de aprovizionare pentru industriile care folosesc deseurile ca si materii prime - hartie carton, lemn, sticla masei-plastice. Sunt peste 3500 IMM-uri in domeniul acesta al colectarii deseurilor. Este o piata care dispare peste noapte. Sunt bani privati, intr-un circuit privat. Ce se doreste este ca orientarea acestora sa se faca catre primarie. OTR-urile vor trebui sa plateasca sumele pe care le iau de la producatori le orienteaza in exclusivitate catre primarii. Garantia aceasta de 2 lei este o pista falsa, este doar la acele ambalaje care se vor reumple. Niciun borcan nu se reumple, iar dintre sticle sunta numite sticle de bere la 500 ml. De ce sa impui un pret cand ei deja au un sistem in care isi practica preluarea reutilizabilelor. Cum s-a calculat 2 lei? o sticla cumparata de la fabrica este la 40 de bani. Atunci se duce cineva si ia un camion de sticle de la fabrica si ia 2 lei daca le vinde la supermarket.Coalitia pentru Economie Circulara (CERC) a solicitat Premierului Viorica Vasilica Dancila retragerea Proiectului de OUG privind regimul deseurilor."Proiectul de OUG pus in dezbatere publica are un impact major asupra numeroase domenii de activitate si industrii, cum este si cazul industriei berii, afectand economia locala in ansamblu. In ceea ce priveste sistemul garantial propus pentru ambalajele reutilizabile se stabileste in mod arbitrar o valoare a garantiei de 2 lei/ambalaj. In mod traditional, sistemele de garantie si returnare pentru ambalajele reutilizabile sunt gestionate voluntar de producatorii produselor in cauza. Acestia, fie isi stabilesc propriul sistem de returnare pentru produsele pe care le introduc pe piata sau le distribuie, fie isi alatura resursele altor producatori utilizand ambalaje comune (i.e. ambalaj standardizat in cadrul industriei utilizatoare). In prezent, in Romania, membrii Asociatiei Berarii Romaniei au in gestiune sisteme depozit voluntare care permit recuperarea in proportie de peste 90% a acestor ambalaje si asigura totodata un numar optim de cicluri de utilizare. In sistemele voluntare de depozit, valoarea garantiei este stabilita prin raportare la valoarea de inlocuire a ambalajului si, prin urmare, producatorul fie primeste inapoi ambalajul pentru a fi refolosit, fie retine garantia din care poate plati productia unui nou ambalaj. De aceea, o valoare a garantiei apropiata de valoarea practicata de catre producatorii de produse ambalate in ambalaje reutilizabile poate fi utila si sa reflecte in mod corect realitatile economice fara a distorsiona intregul lant de aprovizionare. O valoare care este pana la 4 ori mai mare/dubleaza pretul de vanzare va duce la eliminarea din comert a produsului ambalat in ambalaj reutilizabil datorita costului de achizitie/vanzare excesiv si astfel incurajarea comertului cu produse ambalate in ambalaje de unica folosinta. Avand in vedere ca industria berii are in prezent cea mai mare pondere de ambalaje reutilizabile (cca. 20% din totalul ambalajelor puse pe piata), anticipam ca scaderea pietei pentru produsele in ambalaj reutilizabil este de natura sa duca la pierderi financiare si masuri corelative precum inchiderea de unitati de productie si concedieri".Asociatia Berarii Romaniei este nemultumita si de modul de calcul al costurilor gestionarii deseurilor."Tarifele percepute de sistemele colective (OTR) sunt tarife avizate de autoritatea competenta si exista instituita obligatia ca acestea sa fie aplicate in mod unitar tuturor producatorilor. Acestea pastreaza intr-o mare masura caracteristicile unui pret liber determinat de piata, intrucat OTR-urile sunt stimulate de concurenta sa propuna un tarif mai scazut in dorinta de a atrage un numar mai mare de producatori. Contravine principiului economiei functionale de piata ca producatorii sa fie obligati sa suporte costurile activitatii de salubritate in mod direct, asa cum se propune prin noile prevederi, fara ca asupra acestor costuri sa se exercite o presiune concurentiala. Consideram ca serviciile de colectare separata prestate de operatorii de salubritate trebuie sa fie tranzactionate pe o piata libera in concurenta cu serviciile de colectare prestate de alti operatori autorizati sa le desfasoare. In caz contrar, producatorii vor fi obligati sa suporte prin aceste costuri nete inclusiv ineficienta operatorilor de salubritate, care nu isi desfasoara activitatea pe piete concurentiale, ci detin monopol in zonele in care actioneaza", se mai arata in punctul de vedere al Asociatiei."In ceea ce priveste optiunea producatorilor de a realiza obiectivele de mediu in regim individual, solicitam mentinerea legislatiei actuale privind modul de realizare a obiectivelor in regim individual, in acord cu prevederile Ordinului 1503 din 18 decembrie 2017 care modifica Ordinul 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Nu in ultimul rand, conditiile de autorizare pentru OTR asa cum se prezinta ele in proiectul actual de OUG pot duce la restrangerea competitiei dintre acestea, cu consecinte asupra nivelului tarifelor practicate in piata", mai precizeaza Asociatia Berarii Romaniei."Acest proiect de Ordonanta este o propunere de amputare a mediului de afaceri. In Romania s-au dezvoltat foarte multe firme de colectare. Noi estimam ca sunt undevala 100.000 de oameni angajati in sectorul colectarii si reciclarii. Acum se propune ca producatorul sa plateasca banii pentru reciclare OTR-ului, iar OTR-ul sa ii dea catre UAT-uri. In plus, proiectul elimina undeva la 95% dintre colectori prin introducerea unui cod "ambalaj municipal". Deci tot ceea ce se produce ca deseu ei au denumit ambalaj municipal. Vor sa faca un monopol prin care salubristul ia tot. Din bonificatiile de la OTR traiesc colectorii care vor fi scosi de pe piata. Majoritatea colectorilor pe care ii cunosc au credite, au investitii in curs, au fonduri europene accesate si 5 ani garanteaza niste conditii. O alta problema este ca dispare materialul bun care intra la reciclare. Daca vine materialul din groapa, in loc sa bag bani in investitii, bag bani in reparatia utilajelor fiindca se vor distruge mai repede. In momentul de fata se amputeaza dreptul meu de a da gunoiul cui vreau, eu acum trebuie sa-l dau salubristului. Asta este dreptul de opriune al generatorului de deseuri.Garantia aceea pentru ambalajele reutilizabile este o ineptie. In momentul de fata este un astfel de sistem facut de producatori. Este un sistem trasabil. Ganditi-va ca d-voastra pentru o sticla de bulion care costa 1 leu trebuie sa platiti 3 lei, apoi sa va intoarceti de unde ati cumparat, sa lasati sticla si sa luati banii. In momentul de fata Romania nu este pregatita pt asa ceva. In piata exista circa 1,3 milioane de tone de ambalaje puse anual. Intre 2016-2017 producatorii au inceput sa-si faca tintele. Bonificatiile date de OTR-uri au impulsionat un colector mic, care avea un mic depozit in curte, sa devina un colector mediu. Si-au facut platforma, si-au luat masini. Guvernul a observat ca 250 de milioane de euro sunt in joc in fiecare an. Dar in acelasi timp, ei nu isi faceau planurile cu UAT-urile".Dan Tudorache, primar Sector 1, Bucuresti: "Daca m primi acesti bani, cu siguranta ca i-am investi in unica groapa care se afla in Bucuresti, in Sectorul 1, unde avem diverse reclamatii, dar nu stiu daca vor ajunge la UAT-uri, dar noi avem cu siguranta ce facem cu ei. Mi se pare in regula ca acesti bani sa ajunga la primarii".Robert Negoita, primar Sector 3, Bucuresti: "Pai nu vi se pare corect ca acesti bani sa ajunga la noi? Vom investi in reciclare si in colectare selectiva. Noi avem cea mai dezvoltata infrastructura din tara pentru colectarea selectiva, cu tomberoane separate, numai ca mai avem mult pana departe. Noi am creat ceva conditii, nu au fost pe cheltuiala noastra ci a operatorului de servicii, avem cateva sute de pubele. Nu functioneaza insa la nivelul la care ar trebui".- Costurile nete de colectare separata, transport, sortare si dupa caz alte operatii de tratare a deseurilor de ambalaje, de colectare separata a DEEE-urilor, a bateriilor si acumulatorilor, care se regasesc in deseurile municipale se suporta de catre operatorii economici supusi regimului de raspundere extinsa a producatorului prin persoanele juridice autorizate pentru operarea sistemelor colective de indeplinire a obligatiilor in regimul de raspundere extinsa a producatorului;- OTR-urile au obligatia sa incheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, in conditiile legii, cu autoritatile executive ale unitatilor administrativ - teritoriale in limita cantitatilor de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili;- Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa atinga, pana la 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala generata, cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii.- Autoritatile administratiei publice locale care au contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi au obligatia de a se conforma cu prevederile prezentei legi in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia, cu respectarea legislatiei privind concurenta, iar depasirea acestui termen atrage nulitatea de drept a contractului de delegare a gestiunii.- Operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje reutilizabile sunt obligati sa introduca pe piata numai ambalaje reutilizabile care respecta cerintele esentiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, astfel incat acestea sa corespunda unor reutilizari multiple.- Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate in ambalaje primare reutilizabile sunt obligati:a) sa aplice sistemul garantie pentru ambalajele respective la o valoare unitara de 2 lei/buc.;b) sa asigure preluarea ambalajelor reutilizabile de la utilizatori sau consumatori;- Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa implementeze instrumentul economic "plateste pentru cat arunci", oferind cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante de tarife distincte pentru gestionarea deseurile municipale , respectiv pentru gestionarea deseurilor reziduale;- Se interzic amestecarea deseurilor de ambalaje colectate selectiv, precum si incredintarea, respectiv primirea, in vederea eliminarii prin depozitare finala, a deseurilor de ambalaje.- Pentru a fi autorizate, OTR-urile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:a) sa aiba ca actionari/asociati numai operatori economici prevazuti la alin. (1) a caror activitate principala (cod principal CAEN) sa constituie fabricarea, comertul de produse ambalate;b) sa aiba cantitatea de ambalaje introdusa pe piata nationala de catre actionari/asociati in anul precedent celui in care se solicita autorizarea mai mare de 50.000 tone;c)sa aiba un capital social subscris si varsat de minimum 1.000.000 lei ca dovada a capacitatii de finantare in numele operatorilor economici, a costurilor care decurg din colectarea, valor ificarea, inclusiv reciclarea tuturor deseurilor de ambalaje pentru care preia responsabilitatea;d) sa permita potrivit actului constitutiv, primirea de noi actionari/asociati.In prezent, pe piata de deseuri din Romania exista producatorii care pun pe piata ambalajele, exista OTR-uri (Organisme Transfer Responsabilitate) care pe baza unor documente justificative de la reciclator si pe baza unor bonificatii date colectorilor si reciclatorilula asigura la nivel de documente faptul ca producatorii isi indeplinesc tintele de reciclare. Si exista colectorii si reciclatorii. Producatorii de ambalaje, cei care le pun pe piata, platesc catre OTR-uri anumite sume de bani, pe baza de negociere pentru asigurarea tentelor de reciclare, undeva la 60%.Intrucat primariile nu au facut colectare selectiva in ultimii 10 ani, iar producatorii de ambalaje aveau acele tinte de colectare, acest business s-a dezvoltat foarte mult. Principalii colectori au fost o lunga perioada acei oameni saraci care colectau din tomberoanele oamenilor, din parcuri si de pe strada sticle de plastic, de sticla si doze de aluminiu si le duceau la centrele de colectare.