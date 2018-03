Cazinoul din Constanta a fost inclus pe lista celor mai periclitate situri din Europa in 2018 

"Aceste comori ale patrimoniului cultural european sunt in mare pericol, unele din cauza neglijentei sau dezvoltarii inadecvate, altele din cauza lipsei de expertize sau resurse. Experti din partea Europa Nostra si Institutului Bancii Europene de Investitii, alaturi de alti parteneri si de nominalizatori, vor vizita cele 7 situri selectate si se vor intalni cu decidentii-cheie in urmatoarele luni. Echipele pluridisciplinare vor oferi recomandari tehnice, vor identifica posibile surse de finantare si vor mobiliza sprijin pentru salvarea acestor repere culturale. Pana la finalul anului, specialistii vor formula planuri fezabile de actiuni pentru siturile listate", se arata intr-un comunicat de presa trimis de Asociatai Arche, cea care a nominalizat cazinoul pentru a fi inclus in aceasta lista.Aceasta noua lista a Celor mai periclitate 7 situri este anuntata in timpul Anului European al Patrimoniului Cultural, care sarbatoreste patrimoniul cultural comun al Europei - la nivel european, national, regional si local - si doreste sa incurajeze cetatenii Europei sa descopere si sa interactioneze cu patrimoniul cultural. Au fost publicate liste anterioare in 2013, 2014 si 2016."Aceasta noua lista a Celor mai periclitate 7 cuprinde comori rare ale patrimoniului cultural european, in pericol de a fi pierdute. Comunitatile locale sunt profund angajate in pastrarea acestor importante exemple ale patrimoniului nostru comun, dar au nevoie de un sprijin european mai cuprinzator. Fac, asadar, apel catre partile interesate, atat publice, cat si private, de la nivel local, regional, national si european, sa isi uneasca fortele pentru a asigura un viitor viabil pentru aceste situri", a declarat Maestrul Placido Domingo, Presedintele Europa Nostra."Anul European al Patrimoniului Cultural, in desfasurare, ofera cadrul ideal pentru lansarea celei de-a patra liste a Celor mai periclitate 7 situri. O evaluare recenta a siturilor si monumentelor selectate anterior a evidentiat progrese semnificative in cazul unora dintre ele si a demonstrat capacitatea investitiilor in patrimoniu cultural de a genera beneficii multiple, notabil de asemenea la nivel socio-economic. Speram asadar ca siturile incluse pe aceasta noua lista vor fi salvate pentru generatiile viitoare, multumita combinarii sprijinului public si privat", a declarat si Francisco de Paula Coelho, Decanul Institutului Bancii Europene de Investitii, la anuntarea listei.Cele mai periclitate 7 situri in 2018 au fost selectate de conducerea Europa Nostra dintre cele 12 situri alese de o comisie de specialisti in istorie, arheologie, arhitectura, conservare, analiza de proiect si finante. Nominalizarile au fost propuse de organizatii ale societatii civile sau de catre institutii publice care fac parte din reteaua Europa Nostra, ce include membrii si organizatii asociate de pretudindeni din Europa.Programul "Cele mai periclitate 7 situri" a fost lansat in ianuarie 2013 de catre Europa Nostra, cu sprijinul Institutul Bancii Europene de Investitii, in calitate de partener fondator. Acest program a fost inspirat de succesul unui proiect asemanator desfasurat de Fondul National pentru Conservare Istorica din SUA (US National Trust for Historical Preservation). ￯Cele mai periclitate 7 situri￯ nu este un program de finantare. Scopul sau este de a servi drept catalizator pentru actiune si pentru a promova puterea exemplului. Acesta beneficiaza de sprijinul programului Uniunii Europene "Europa Creativa", ca parte a programului Europa Nostra "Patrimoniul nostru - valorile noastre".Cazinoul este un monument istoric emblematic pentru orasul Constanta si pentru Romania. Edificiul a fost ridicat in timpul "febrei cazinourilor" ce a cuprins Europa la inceputul secolului al XX-lea, si si-a deschis portile in 1910. Daniel Renard, arhitectul romano-elvetian care a proiectat cladirea, a optat pentru un Art Nouveau opulent cu scopul de a ilustra modernizarea Romaniei sub domnia regelui Carol I. Cladirea a devenit, in timp, un reper al tarmului Marii Negre.In anii 2000 cladirea a fost abandonata, acum fiind intr-o stare avansata de degradare.Cladirea a trecut de mai multe ori din administrarea municipiului Constanta in administrsrea altor institutii, ultima dintre acestea fiind Compania Nationala de Investitii din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale. Guvernul a alocat 10 milioane de euro, inca din 2015, pentru restaurarea cazinoului, iar CNI a demarat licitatia pentru desemnarea constructorului. Aceasta nu a fost finzlizata nici pana azi din cauza contestatiilor.Primarul orasului Constanta, Decebal Fagadau, a anuntat joi, ca pe baza opiniilor formulate de constanteni si transmise administratiei publice, Primaria a decis sa inceapa lucrarile de conservare a cladirii. Acestea ar urma sa fie finalizatepana in luna noiembrie, de Ziua Dobrogei, independent de etapele de licitatie ce vor fi organizate de Compania Nationala de Investitii (CNI), pentru reabilitarea constructiei."De asemenea, pe baza chestionarelor de opinii, completate de cetateni, am decis ca viitoarea cladire va avea trebui sa raspunda unor functiuni culturale, in sfera spectacolelor si expozitiilor si a spatiilor publice de alimentatie", a declarat Fagadau, potrivit Agerpres.