UPDATE Mercedes Romania si Karsan Otomotiv au contestat rezultatul licitatiei organizate de Primaria Capitalei pentru achizitia celor 400 de autobuze / Gabriela Firea: Din cauza acestor contestatii, bucurestenii nu beneficiaza in cel mai scurt timp de un transport public modern

Contestatie 15.03.2018

Puterea specifica instalata pentru tractiune - 3,5 puncte

Puterea litrica - 3,5 puncte

Consumul mediu - 8,5 puncte

Nivel de zgomot exterior - 2,5 puncte

Nivel de zgomot interior - 2 puncte

Raportul dintre masa utila si masa proprie - 2,5 puncte

Suprafata vitrata pentru ventilatie - 1 punct

Confort termic pasageri, capacitatea de incalzire pe iarna - 2,5 puncte

Confort termic salon pasageri si post sofer - 2,5 puncte

Capacitatea de transport, nr. total de pasageri - 2,5 puncte

Capabilitatea de livrare in primul an de contract - 5 puncte

Fiabilitate - numarul de ore necesare pentru mentenanta - 5 puncte

Coeficientul de disponibilitate peste 95% - 3,5 puncte

Criteriu social (personal angajat in regiunea Bucuresti - Ilfov) - 5 puncte

Valoarea atribuita a achizitiei este de 458.100.826 lei fara TVA, adica 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per autobuz."Dupa comunicarea rezultatului procedurii transmise in data de 19.02.2018, doi operatori economici au formulat notificari prealabile in data de 28.02.2018 si respectiv 01.03.2018. Conform art. 6 alin. (1) din Legea 101/2016, inainte de a formula Contestatie, ofertantii au obligatia sa transmita notificari prealabile entitatii contractante sub sanctiunea respingerii contestatiei ca inadmisibila. PMB a transmis celor doi ofertanti punctele de vedere la Notificarile prealabile in data de 05.03.2018 si respectiv 06.03.2018. In data de 14.03.2018 si in data de 15.03.2018 au fost primite doua contestatii", se arata in raspunsul trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Potrivit documentelor urcate pe SEAP, printre lucrurile contestate de cei doi operatori economici se numara:- oferta declarata castigatoare este neconforma, intrucat aceasta nu respecta documentele achizitiei;- nerespectarea cerintei privind dimensiunile generale constructive ale autobuzului. "Potrivit documentatiei de atribuire, in cap. 6.3. Dimensiuni generale constructive ale autobuzului, autobuzele din gama 10 m trebuie sa aiba lungimea totala minim 9.400 mm-maxim 10.700 mm, autobuzele din gama 12 m trebuie sa aiba lungimea totala 12.000 mm +/- 350 mm, autobuzele din gama 18 m trebuie sa aiba lungimea totala 18.000 mm+/- 400 mm. Fata de aceste cerinte ofertantul declarat castigator a formulat mai multe solicitari de remediere, in sensul admiterii unei lungimi maxime pentru autobuzele din gama 10 m de 10,78 m, iar pentru autobuzele din gama 18 m de 18,75", se arata in una dintre contestatii.- nerespectarea cerintei privind documentatia de omologare a autobuzelor;- nerespectarea cerintei privind deschiderea libera a usilor pentru calatori;- Incalcarea principiului transparentei prevazut in mod expres de art.2 alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;- Neconformitatea ofertelor depuse de catre Asocierea OTOKAR EUROPE SAS - OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. si KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. fata de cerintele de calificare la procedura de atribuire astfel cum au fost stabilite prin Caietul de sarcini;Daca CNSC va admite una dintre contestatiile depuse de cele doua firme, atunci PMB va putea ataca decizia la Curtea de Apel Bucuresti sau va putea sa reevalueze oferta firmei respective.Daca CNSC respinge contestatiile, cele doua firme se vor puea adresa ulterior Curtii de Apel Bucuresti.Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, a reactionat acuzand ca, din cauza acestor contestatii, "bucurestenii nu beneficiaza in cel mai scurt timp de un transport public modern, la standarde europene, in ciuda tuturor eforturilor depuse de Primaria Capitalei"."Contestarea unor licitatii importante nu reprezinta un caz singular, mai ales ca sunt avocati care, urmarind castiguri substantiale, isi indeamna clientii sa conteste licitatiile, in detrimentul clar al cetatenilor care au nevoie de un transport public civilizat", sustine Firea, intr-un comunicat.Totodata, primarita ameninta cu aducerea in fata justitiei a persoanelor "care fac afirmatii defaimatoare in spatiul public si compara in mod tendentios achizitia de la Bucuresti cu achizitia de autobuze din Malta", vorbind despre "prejudicii grave de imagine atat Primariei Municipiului Bucuresti, cat si Primarului General".Gabriela Firea spune ca "nu se poate face o comparatie cu Malta, despre care se spune ca 'acelasi model de autobuz a fost cumparat cu doar 182.000 euro bucata', pentru ca, in cadrul acestei proceduri, Primaria Municipiului Bucuresti achizitioneaza trei tipuri de autobuze: 30 de autobuze de 18 metri, 50 autobuze de 10 metri (destinate traseelor de noapte si rutelor care includ zone cu carosabil mai ingust) si 329 de autobuze de 12 metri"."Facem precizarea ca pretul comunicat de Municipalitate, adica 250.000 euro per bucata, reprezinta un pret mediu, acesta variind in functie de dimensiunile acestora", sustine aceasta.Gabriela Firea a afirmat din nou ca va cere modificarea legislatiei privind achizitiile publice, "in sensul responsabilizarii celor care depun contestatii, pentru ca actuala legislație le permite unor contestatari 'de profesie', sa actioneze contra interesului cetatenilor prin intarzierea sau chiar suspendarea unor proceduri esentiale si sa prejudicieze, nefondat, imaginea Municipalitatii".In comunicat se mai arata ca din comisia de evaluare de 11 membri, care a analizat ofertele, "au facut parte specialisti in domeniile economic, tehnic si juridic si a beneficiat de suportul expertilor tehnici cooptati, profesori universitari de la Politehnica din Bucuresti, precum si de supravegherea reprezentantilor Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP), care au asistat la toate sedintele comisiei".Primaria Capitalei a anuntat pe 19 februarie castigatorul licitatiei pentru furnizarea celor 400 de autobuze noi: Asocierea Otokar Europe Sas - Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi SA.Valoarea atribuita a achizitiei este de 458.100.826 lei fara TVA, adica 100 milioane euro, respectiv 250.000 euro + TVA per autobuz.OTOKAR EUROPE si OTOKAR OTOMOTIV sunt companii turcesti care fac parte din conglomeratul de firme Koc Holding, cel mai mare conglomerat industrial din Turcia. Koc Holding detine si producatorul de electrocasnice Arctic Gaesti. Fabrica unde sunt produsele autobuzele OTOKAR este amplasata in orasul Sakarya.In cadrul procedurii de licitatie au fost depuse 4 oferte: Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S, Man Truck&Bus AG, Mercedes Benz Romania SRL si Asocierea Otokar Europe Sas - Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi SA.Reprezentantii Primariei Capitalei spun ca licitatia s-a derulat respectand princiipiile transparentei si avand toate avizele ANAP.Conform caietului de sarcini, toate cele 400 de autobuze vor avea o garantie de opt ani, in acest interval, manopera completa, inclusiv reviziile, intrand in sarcina furnizorului. Mai mult decat atat, in primii 4 ani, mijloacele de transport in comun vor avea o garantie extinsa, adica inclusiv in ceea priveste consumabilele de exploatare (uleiuri, filtre, manopera de revizie tehnica, intretinere etc).Totodata, autobuzele vor fi dotate cu echipamente electronice pentru control si monitorizare, care includ numarerea calatorilor, supraveghere video interior-exterior, verificarea si monitorizarea conditiilor de microclimat in interior, A/C si incalzire, conexiune online cu dispeceratul, echipamente moderne de taxare, care sunt conectate online cu dispeceratul, un sistem de informare calatori, cu display, care ofera informatii asupra traseului, reclame, informatii turistice etc.Autobuzele vor fi dotate, de asemenea, cu panouri de afisaj in exteriorul autobuzului, pe care pot rula reclame sau informatii de interes public, fara sa afecteze aspectul si integratitatea caroseriei, spre deosebire de colantarile existente in prezent.Mijloacele de transport public prezinta imbunatatiri IT care realizeaza monitorizarea tuturor echipamenteleor din punctul de vedere al diagnozei si autodiagnozei, oferind informatii esentiale atat pentru conducatorul auto cat si pentru cei care realizeaza mentenanta acestora.Oferta financiara reprezinta doar jumatate din punctajul licitatiei, restul fiind partea tehnica:Pretul ofertei - 50 puncteCalitate - 50 puncte