Consiliul Judetean Ilfov vrea sa dea in judecata Ministerul Fondurilor Europene fiindca nu a aprobat documentatia pentru accesarea a 340 de milioane de euro fonduri europene

¬Din 2014, de cand am pregatit master-planul pentru perioada 2014-2020, asteptam acceptul pentru depunerea documentatiei pentru accesarea fondurilor europene. Am facut deja 8 revizii, la cererea Ministerului Fondurilor Europene ca urmare a propunerilor JASPERS (entitatea Comisiei Europene care are atributii in evaluarea si pregatirea proiectelor de infrastructura). Am vorbit si cu doamna ministru Rovana Plumb si i-am cerut sa urgenteze procesul administrativ. Nu voi sta cu mainile in san sa vad cum Ilfovul ar putea fi privat de 340 de milioane de euro, care reprezinta valoarea celui mai mare proiect de investitii din judetul nostru. Peste 210. 000 de ilfoveni asteapta ca noi sa luptam pentru dreptul lor de a trai in conditii civilizate. Si asta vom face!¬, a declarat Marian Petrache, presedinte Consiliul Judetean Ilfov.Prin Contestatia in procedura prealabila actionarii in judecata, Consiliul Judetean Ilfov a cerut:- Emiterea de urgenta a notei de aprobare a finantarii- Transmiterea de urgenta a notificarii pentru proiectul major catre Comisia Europeana"Facem precizarea ca in conformitate cu dispozitiile art. 4 lit. c din HG 398/2015, Ministerul Fondurilor Europene este Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (POIM). In aceasta calitate, Ministerul Fondurilor Europene este singurul responsabil pentru procesul de evaluare, dupa cum rezulta din prevederile articolului 125 alin. 3 din Regulamentul Uniunii Europene 1303/2013. Valoarea investitiilor propuse prin noul proiect este de 342, 8 milioane de EURO (conform studiului de fezabilitate)", se arata in comunicatul Consiliului Judetean Ilfov.De acest proiect ar urma sa beneficieze circa 370.000 de locuitori (distributia apei - 208.813 locuitori; epurare ape uzate - 161.508 persoane) din Ilfov din 22 de comune si orase: Magurele, Pantelimon, Jilava, Mogosoaia, Bragadiru, Cornetu, Clinceni, Domnesti, Ciorogarla, Afumati, Balotesti, Branesti, Cernica, Ciolpani, Ganeasa, Glina, Gradistea, Gruiu, Moara Vlasiei, Peris, Petrachioaia, Tunari.