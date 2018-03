Un cartier de blocuri de locuinte cu 20 de etaje ar putea aparea pe strada Dimitrie Pompeiu din Pipera

Desi este vorba despre un proiect cu impact major asupra zonei, in documentatia supusa aprobarii publice nu se specifica nici cate blocuri de 20 de etaje vor fi construite, nici la ce distanta unele fata de altele, reteaua de strazi din interiorul parcelei si nici ce impact va avea asupra traficului din zona. In ceea ce priveste suprafata de spatiu verde de minim 30% din suprafata terenului, 20 la suta vor fi la sol, iar restul pe terasa/acoperis, potrivit avizului de la Mediu.Reamintim ca strada Dimitrie Pompeiu are o banda pe sens, plus linie de tramvai, in zona s-au construit mai multe cladiri de birouri, iar la orele de varf strada este super aglomerata.Sigur, Primaria are in plan sa largeasca strada in viitor, iar prin spatele terenului ar putea trece inelul median al Bucurestiului, insa nu este clar cand se va intampla acest lucru.Terenul pe care ar urma sa se edifice acest cartier are circa 9450 mp, beneficiarul este ARKADE DEVELOPMENT, iar proiectant KXL.Indicatorii urbanistici avizati sunt: POT:70%, CUT 4; inaltimea maxima- 75 m. Acestia au fost aprobati initial prin PUZ-ul pentru inelul median - autostrada suspendata a primarului Sorin Oprescu - prin care s-au facut reglementari urbanistice si pentru mai multe parcele de pe traseu.Singurele lucruri care se specifica referitor la pozitionarea cladirilor sunt:- Conformarea volumelor, retragerile fata de limitele de proprietate si inaltimea maxima, in cazul in care se propun distante intre cladiri si fata de limitele de proprietate mai mici decat cel putin jumatate din inaltimea cladirii masurata la cornisa vor fi definitivate in etapa de AUTORIZARE, pe baza unui studiu de insorire;- Retragerile fata de celelalte limitele de proprietate vor fi stabilite astfel incat sa fie asigurat vecinilor confortul urban si un potential echivalent de dezvoltare.Avizul de urbanism al proiectului este semnat de arhitectul sef interimar - Diana Olteanu.Potrivit Legii 350/2001, art. 32:- prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementari noi cu privire la: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei;