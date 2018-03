O parte din sumele aprobate in 2017 de Ministerul Transporturilor pentru exproprierile de la Pasajul de la Domnesti sunt gresite. Acestea trebuie reaprobate prin Hotarare de Guvern

"Dupa data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 433 din data de 12 iunie 2017 a Hotararii Guvernului nr. 390/2017 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ¬Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti - Domnesti s-a constatat existenta unor erori materiale (eroare de redactare asumata de catre prestator) in cadrul "centralizatorului" Raportului de expertiza si evaluare nr.92/23678/06.04.2017 ce a insotit proiectul de Hotararea a Guvernului", se arata in proiectul de hotarare de Guvern aflat in dezbatere publica.Printre erorile facute se numara:- la nr. crt. 41 din anexa nr. 2, la coloana nr. 12 "Valoare utilitati/constructii/investitii", conform Raportului de expertiza si evaluare nr.92/23678/06.04.2017, a fost scris 79.784,00 lei, in loc de 0,00 lei, iar la coloana nr.13 "Valoare despagubire totala(lei), a fost scris 244.630,48 lei, in loc de 164.846,48 lei;- la nr. crt. 42 din anexa nr. 2, la coloana nr. 12 "Valoare utilitati/constructii/investitii", conform Raportului de expertiza si evaluare nr.92/23678/06.04.2017, a fost scris 23.829,00 lei, in loc de: 0,00 lei, iar la coloana nr.13 "Valoare despagubire totala(lei)", a fost scris 88.581,47 lei, in loc de 64.752,47 lei;- la nr. crt. 43 din anexa nr. 2, la coloana nr. 12 "Valoare utilitati/constructii/investitii", conform Raportului de expertiza si evaluare nr.92/23678/06.04.2017, a fost scris 0,00 lei, in loc de 79.784,00 lei, iar la coloana nr.13 "Valoare despagubire totala(lei), a fost scris 73.950,96 lei, in loc de 153.734,96 lei;- la nr. crt. 44 din anexa nr. 2, la coloana nr. 12 "Valoare utilitati/constructii/investitii", conform Raportului de expertiza si evaluare nr.92/23678/06.04.2017, a fost scris 0,00 lei, in loc de: 23.829,00 lei, iar la coloana nr.13 " Valoare despagubire totala(lei)", a fost scris 45.508,28 lei, in loc de 69.337,28 lei;"Mentionam ca modificarea acestor valori din coloana nr. 12 si coloana nr. 13 nu vor influenta valoarea totala a Hotararii Guvernului nr. 390/2017", se mai arata in proiectul de hotarare.Contractul pentru proiectarea si executia pasajului rutier de la Domnesti peste Centura Capitalei a fost semnat inca din luna mai 2017, dupa mai bine de doi ani in care autoritatile s-au chinuit sa duca la bun sfarsit licitatia publica.Contractul a fost semnat cu asocierea Straco-Comnord-Specialist Consulting pentru suma de 91,5 milioane de lei. Contractul are ca termene 3 luni pentru proiectare si 24 de luni pentru executie.Pasajul ar trebui sa fie construit la intersectia dintre Strada Prelungirea Ghencea-DJ602 si Centura Bucuresti si este gandit sub forma de sens giratoriu suspendat.Ordinul de Incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti" a fost emis in luna ianuarie 2018.