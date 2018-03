UPDATE Mii de bucuresteni din cartierul Militari, plus Politehnica si doua gradinite, au ramas miercuri fara apa calda si caldura din cauza unei avarii RADET

Bd. Iuliu Maniu bl. D3, D4, D5, D6, P21, R1, R2

Str. Fabricii Gradinita Nr. 246

Str. Fabricii - Gradinita nr 197 (Zana florilor)

Bd.Iuliu Maniu nr.7- 9

Bd.Iuliu Maniu nr.13

Al. Arinii Dornei bl. I3, I4, I6, I7, I8, I9, M27, M28, M29, M30; Str. Ariesul Mare bl. A31, A32, A33, A34, I5, 10, 11, 12; Al. Politehnicii bl. 1, 2

Bd. Uverturii bl. M23; Al. Cetatuia bl. M17, M18, M19, M20, M21, M22, M24; Bd. Iuliu Maniu bl. 13, 13A-a, 13A-B, 14, M16

Al. Cetatuia bl. 25/I, 25/II; Str. Fabricii bl. 25/III, 25/IV, 25/V, 15E-D-F, 15G-H, 15C BIS, 15 C BIS; Bd. Iuliu Maniu bl. 15A, 15B, 15C

Bd. Uverturii bl. C1, C2, C3, R1, R2A; Cal. Apeductului bl. C4A; Str. Veteranilor bl. C8, C4B, C4C; Al. Arheologilor bl. C5, C6, C9,C7, Unitatea Militara 2383; Sos. Virtutii bl. R2, R3, R4, R4A

Cal. Apeductului bl. A1, A3A, A4a, A4b, B4 A+B,B5A, B7; Str. Dreptatii bl. A2, A6, A3B; Str. Dealul Tugulea bl. A4, A5, B5B, B5C, B9; Bd. Uverturii bl. B1, B2; Str. Veteranilor bl. B3, B4, B6, B8

Str.Cal. Apeductului bl. D1A1-D1A2, D2B, D2A; Str. Dealul Tugulea bl. D2, D3, D6, G1, G4,G5; Str.Orsova bl. D3A, D4, D5; Str. Sos. Virtutii bl. R5A, R5B; Str. Veteranilor bl. R5C

Str. Cal. Apeductului bl. E1A, E5A+B, E7; Str. Dealul Tugulea bl. E1B, E1C, F1; Str. Dreptatii bl. E2, E3, E4, E5, E6, F2;Str. Orsova bl. F4, F5, F2

Sos. Virtutii bl. R11A, R11B, R11C, R11D, R11E, R11F, R12, R12A, R13

Str. Politehnicii bl. 2, 3, 3bis, 4, 5A, 6, 8, 9; Str. Baia de Aries bl.1, 5B, 7, 10-10A, 11A+B, 12, 13

Universitatea Politehnica

Splaiul Independentei Nr. 315-317

Str. Fabricii bl. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

UM 0731 - Antena 2

Complex Leu Bd.Iuliu Maniu

RADET anunta ca pana la ora 15:30 au fost repuse in functiune 5 puncte termice. Astfel, in acest moment nu au apa calda si caldura 272 blocuri, 36 imobile, 1 spital, 4 unitati de invatamant si 10 institutii, acestea urmand sa fie repuse in functiune in jurul orei 24:00."Precizam ca RADET a oprit astazi, incepand cu ora 9:00, furnizarea apei calde si a agentului termic pentru incalzire la 29 de puncte termice in toate sectoarele Capitalei, pentru efectuarea lucrarilor de remediere a unor avarii. Decizia inceperii acestor lucrari a fost luata avand in vedere temperaturile exterioare pozitive, precum si prognoza meteo anuntata cu valori in crestere pentru zilele urmatoare. Precizam ca, din durata totala a interventiei la o avarie sau lucrare, perioada cea mai lunga de intrerupere a furnizarii energiei termice catre consumatori este cauzata de golirea instalatiei si ulterior, dupa interventia propriu-zisa, incarcarea sistemului pentru reluarea furnizarii incalzirii si a apei calde catre blocuri", se arata intr-un comunicat RADET.Potrrivit informatiilor de pe site-ul RADET, apa calda si caldura este intrerupta pe 7 martie intre orele 10.00 - 21.00. HotNews.ro a cerut Primariei Capitalei informatii despre numarul de consumatori afectati, ce a cauzat avaria si cand se va remedia, insa institutia nu a oferit nicio informatie.Potrivit datelor de pe site-ul RADET sunt afectate 164 de imobile de la urmatoarele adrese: