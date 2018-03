Primaria Capitalei a inceput sa inventarieze gropile aparute in carosabil in timpul iernii si sa le asfalteze

"In ultimele zile au fost astupate gropile cu mixtura "la rece" in 34 de zone aflate pe artere precum Splaiul Independentei, Splaiul Unirii, Bulevadrul Unirii, Soseaua Kiseleff, Soseaua Mihai Bravu, strada Stirbei Voda, Bulevardul Libertatii, Soseaua Salaj, Calea Giulesti, Soseaua Bucuresti- Ploiesti. Imediat ce conditiile meteo vor permite, vor fi efectuate alte 32 de lucrari de refacere a carobabilului in zone intens circulate din Capitala: Bulevarul Carol I, strada 11 iunie, strada Marasesti, Calea Grivitei, Bulevardul Eroilor, Piata Unirii, Prelungirea Ghncea, Bulevardul Libertatii, Splaiul Independentei, Strada Ziduri Mosi. Mentionam ca echipele Administratiei Strazilor actualizeaza zilnic situatia deficientelor din teren si monitorizeaza in permanenta modul in care se executa remedierile de catre firmele cu care are incheiate contracte de intretinere si reparatii", se arata intr-un comunicat de presa emis miercuri de Primaria Capitalei.De asemenea, echipele operative ale RATB actioneaza cu mixtura "la rece" pentru astuparea gropilor aparute pe liniile de tramvai in intersectiile intens circulate si acolo unde situatia impune reparatii urgente, urmand ca, imediat ce conditiile meteo vor permite, sa demareze programul de refacere a carosabilului si a zonelor adiacente liniilor de tramvai cu mixtura "la cald".In ceea ce priveste gropile aparute in jurul gurilor de canalizare, acestea vor fi reparate de detinatorii de utilitati publice, respectiv Enel, ApaNova, Distragaz.