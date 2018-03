Comisia Tehnica de Urbanism de pe langa Primaria Capitalei a avizat planul urbanistic pentru construirea spitalului de urgenta "Sfantul Vasile cel Mare" pe Sos. Bucuresti-Targoviste

Potrivit acestui Plan Urbanistic, se va resistematiza complet intreaga zona prin reglementarea traficului prin drumuri noi, cu doua benzi pe sens, intersectii si sensuri giratorii noi. In plus, va fi amenajata o statie de metrou la intrarea in spital si un parc in zona verde din vecinatatea unitatii medicale."Le multumesc colegilor din Consiliul General pentru ca au dat curs rugamintii pe care le-am adresat-o public acum doua zile, in conferinta de presa organizata impreuna cu d-na Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, sa accelereze procedurile de adoptare a Planului Urbanistic Zonal. Prin Planul Urbanistic Zonal, va fi regandita din punct de vedere urbanistic si al infrastructurii intreaga zona din vecinatatea Spitalului Sfantul Vasile cel Mare. Prin crearea unei statii de metrou la intrarea in spital si a unui drum cu doua benzi pe sens vom facilita accesul in unitatea medicala. PUZ-ul va crea premisele modernizarii si dezvoltarii intregii zone din apropierea spitalului si transformarii sale intr-un pol de crestere urbana", a declarat Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, potrivit unui comunicat de presa emis de Primaria Sector 1.Constructia spitalului ar urma sa inceapa anul viitor si va fi gata in 4-5 ani, a anuntat recent primarul Dan Tudorache."In momentul de fata am terminat studiul de pre-fezabilitate. Am inceput demersurile pentru PUZ. Noi speram cu ajutorul consilierilor generali sa fie votat PUZ-ul undeva in luna mai. Am facut un grafic - cand va incepe efectiv. Acest spital care se va numi Sfantul Vasile cel Mare va avea 1015 paturi plus 100 de paturi pentru UPU. Vor fi relocate trei spitale: Spitalul Floreasca, Spitalul de Arsi, Institutul Mama si Copilul (n.r. sectia de pediatrie). Toata investitia va fi suportata de Primaria Sectorului 1, dupa calculele noastre va fi in jur de 300 milioane de euro. Poate sa depaseasca. Noi asa am stabilit - undeva la 300 milioane de euro. Va incepe in 2019 octombrie si noi speram ca in 4-5 ani sa se termine cu totul", a spus Tudorache, la inceputul acestei saptamani, potrivit Agerpres.El a mentionat ca si aparatura medicala va fi achizitionata tot cu banii Primariei Sectorului 1."Toti sunt banii Primariei Sectorului 1 si cu aparatura medicala. Cand il predam, il predam la cheie Ministerului Sanatatii. Tot acest proiecte s-a facut impreuna cu Ministerul Sanatatii in baza protocolului din luna septembrie 2017. (...) Vot fi locuri de parcare suficiente. Avem 7,2 hectare. Este un spital de care Bucurestiul va avea nevoie. Vor fi relocati toti medicii si asistentii din cele trei locatii", a spus primarul.Potrivit acestuia, aparatura existenta in cele trei unitati medicale nu va fi relocata in noul spital.Spitalul va avea trei sectii de chirurgie generala, oncologie si boli infectioase, sectii de ortopedie, neurochirurgie, cardiologie, 165 de paturi pentru pediatrie. Totodata, in ambulator se vor gasi toate specialitatile necesare pentru un spital de categorie IA: oncologie, boli infectioase, ortopedie, ginecologie, dermatologie, ORL, oftalmologie. Proiectul mai prevede un heliport, parcare supraetajata, spatii tehnice, hotel si spatii rezidentiale.