Gabriela Firea: Vrem sa ajutam concret autoritatile locale de la Chisinau. Am impartasit experienta noastra privitoare la companiile municipale si am convenit ca este un model demn de urmat

Totodata, Primaria Capitalei va oferi tabere pentru 1.000 de elevi si studenti din Capitala Republicii Moldova."Am stabilit astazi, in cadrul intalnirii pe care am avut-o cu doamna primar Silvia Radu, sa dezvoltam programul de cooperare pe care l-am semnat la mijlocul lunii februarie si sa oferim expertiza specialistilor nostri. Ne dorim ca relatia bilaterala sa depaseasca atat etapa din anii '90, a podurilor de flori, cat si etapa care era dedicata in special unei colaborari culturale si educationale. Vrem sa ajutam concret autoritatile locale de la Chisinau, in toate domeniile esentiale pentru cetateni. Astfel, am impartasit doamnei primar experienta noastra privitoare la companiile municipale si am convenit ca acesta este un model demn de urmat si de autoritatea locala din Chisinau", a declarat Gabriela Firea, potrivit unui comunicat emis marti de Primaria Capitalei.Primarul Silvia Radu a declarat ca toate contractele care exista acum la nivelul municipalitatii Chisinau trebuie analizate si revizuite, trebuie sa existe un control financiar, un audit din care sa reiasa foarte clar in ce masura corespund acestea atat din punct de vedere al realizarii, cat si din punct de vedere financiar, asa cum s-a facut la Bucuresti."Noi am realizat un astfel de audit la preluarea mandatului si, din nefericire pentru noi, am constatat ca foarte multe contracte erau paguboase si reprezentau o cheltuire nejudicioasa a banului public. In consecinta, am decis infiintarea acestor 20 de companii municipale care sa preia din activitatea necesara bunei desfasurari a activitatii in Municipiul Bucuresti pe baze economice sanatoase, care sa presteze servicii de calitate, dar la preturi reale, decente si in conformitate cu legislatia in vigoare", a spus primarul Bucurestiului.Cele doua capitale vor colabora de asemenea si in ceea ce priveste domeniul regenerarii urbane, precum si in domeniul consolidarilor si al reabilitarilor unor cladiri de interes public din Chisinau."Atat Bucurestiul cat si Chisinaul au nevoie de o regenerare urbana, de o dezvoltare clara si unitara in aceasta directie. Autoritatile de la Chisinau au cerut sprijin Bucurestiului si cu privire la elaborarea unui regulament in ceea ce priveste domeniul urbanismului, pentru ca, in acest moment, in Capitala Moldovei nu exista reglementari clare in ceea ce priveste controlul constructiilor. Astfel,", a mai spus primarul general, Gabriela Firea.In cadrul vizitei de la Chisinau, primarul general, Gabriela Firea, a avut o intrevedere si cu vicepremierul Republicii Moldova pentru integrare europeana, Iurie Leanca, la sediul Guvernului.In cadrul intalnirii, cei doi oficiali au discutat despre contributia Bucurestiului la proiectele de dezvoltare ale Capitalei Republicii Moldova. Cei doi oficiali au convenit ca anul acesta cele doua municipalitati sa organizeze la Bucuresti Forumul Investitorilor Bucuresti-Chisinau.Vicepremierul Iurie Leanca: "Am convingerea ca relatiile dintre cele doua capitale se vor intensifica si va multumim pentru implicarea in proiectele Municipalitatii de la Chisinau. Capitala Moldovei are nevoie de o viziune clara, dar si de solutii si de aceea solicitam sprijin din partea Bucurestiului, care are o administratie coerenta, cu linii clare de dezvoltare si eficientizare a serviciilor publice. Contributia Capitalei Romaniei la rezolvarea problemelor Chisinaului este foarte importanta si speram ca aceasta colaborare se va desfasura pe cat mai multe planuri de interes, in beneficiul tuturor cetatenilor".Gabriela Firea: "Trebuie sa militam pentru valorile care ne apropie, sa fim uniti si sa contribuim cu tot ceea ce ne sta in putinta in realizarea proiectelor destinate sa imbunatateasca viata cetatenilor din Chisinau. Va asigur de tot suportul meu, sunt deschisa tuturor colaborarilor intre cele doua municipalitati si vom studia cu prioritate problemele expuse. Am inteles ca exista o serie de propuneri de proiecte investitionale, cum ar fi curatarea albiei raului Bac, reconstructia Circului din Chisinau, reabilitarea Gradinii Botanice, reabilitarea Liceului Republican Sportiv, a Filarmonicii, precum si reabilitarea Conservatorului. Primaria Municipiului Bucuresti isi va aduce contributia la reabilitarea acestor obiective, iar acolo unde actiunile vor excede cadrul legal al Municipiului Bucuresti voi propune in plan politic colegilor de partid si de la Guvern, un sprijin concret si mai sustinut pentru Chisinau. Doresc sa ne implicam impreuna, atat la nivel central cat si local, sa realizam lucruri concrete, cu rezultate cat mai rapide".