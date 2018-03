​​FOTOGALERIE Aglomeratie incredibila la metrou marti dimineata

"Pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii depline de siguranta si confort: pe Magistralele 1, 2 si 3 au fost introduse in circulatie trenuri suplimentare; s-a luat in considerare evitarea sosirii simultane a trenurilor in statiile unde se inregistreaza trafic mare de calatori; a fost suplimentat personalul de conducere a trenurilor pentru micsorarea timpilor de intoarcere a metrourilor la capetele de magistrale", se arata intr-un comunicat al companiei, emis marti.