Primaria Capitalei vrea sa construiasca o linie de tramvai pe bulevardul Prelungirea Ghencea. Ce impact ar putea avea asupra pasajului de la Domnesti

Reamintim ca licitatia pentru construirea Podului de la Domnesti este deja facuta, constructorul a fost desemnat, iar CNAIR a dat ordinul de incepere a lucrarilor, in prezent lucrandu-se la proiectul tehnic. Modificarea nu presupune o modificare radicala a pasajului, insa cele doua proiecte trebuie corelate.Prelungirea Ghencea are o banda de circulatie pe sens si trebuia largita inca din 2007, insa proiectul s-a blocat.Primii bani pentru largirea bulevardului Prelungirea Ghencea la doua benzi pe sens au fost alocati de Consiliul General al Municipiului Bucuresti in 2006 - respectiv suma de 73 milioane de lei. Tot in 2006 aceasta suma a fost majorata de alesii locali la 343 milioane de lei, iar in 2007 la 393 milioane de lei, intrucat era nevoie 3 benzi pe sens, de exproprieri, iar pe noul bulevard va circula si trafic greu cu viteza de pana la 100 km/ora.Pe 8 noiembrie 2007, Primaria Capitalei a semnat cu asocierea de firme Alpine Bau - Search Corporation un contract de 135 milioane de lei pentru construirea drumului, potrivit informatiilor de pe site-ul municipalitatii.Din 2007 insa nu s-a mai intamplat nimic. Contactati de HotNews.ro, reprezentantii Primariei Capitalei au declarat in 2014 ca firma care trebuia sa faca drumul a intrat in faliment si ca nu se cunoaste o data certa la care vor incepe lucrarile. Acum Primaria Capitalei trebuie sa faca un nou proiect si o noua licitatie pentru executia drumului. In cel mai bun caz, daca nu sunt contestatii, parcurgerea acestor etape dureaza un an.Pasajul suprateran de la Domnesti e un proiect care se chinuie sa capete contur de mai bine de cinci ani. Din 2015 Compania de Drumuri a lansat licitatia, iar abia in mai 2017 a reusit sa si semneze contractul de proiectare si lucrari.Cu toate acestea, intarzierile au continuat sa apara: desi contractul era semnat, autoritatile de la drumuri au reusit sa emita ordinul de incepere al lucrarilor abia in ianuarie 2018 , la aproape 8 luni distanta.Cu toate acestea, in bugetul Ministerului Transporturilor proiectul pasajului de la Domnesti este prevazut cu ZERO lei. Pasajul ar trebui sa fie construit la intersectia dintre Strada Prelungirea Ghencea-DJ602 si Centura Bucuresti si este gandit sub forma de sens giratoriu suspendat.Practic, pasajul va "ridica" de la sol drumul judetean care va supratraversa Soseaua de Centura si calea ferata de centura printr-un giratoriu. Soseaua de Centura va fi extinsa la cate doua benzi pe sens pe sub pasaj.