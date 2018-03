Capacitatea de cazare a adaposturilor pentru oamenii strazii, depasita in mai multe orase de numarul solicitarilor (grupaj)

*** PRAHOVAZeci de persoane au fost cazate zilnic, de la inceputul avertizarii Cod portocaliu de ger, la Centrul Social de Urgenta pentru persoane adulte fara adapost din Ploiesti, in fiecare zi numarul locurilor disponibile fiind suplimentat pentru acoperirea solicitarilor.Potrivit informatiilor furnizate, joi, de purtatorul de cuvant al Primariei Ploiesti, Alina Istratescu, de la inceputul avertizarii Cod portocaliu de ger au fost cazate la adapostul de noapte din oras aproximativ 70 de persoane zilnic.Adapostul are o capacitate de 50 de locuri, care pot fi suplimentate cu 30 de saltele.Persoanele fara adapost primesc aici un bon de masa pentru hrana calda la cantina sociala a Fundatiei 'Constantin si Elena', ceai cald, dispun de televizor si posibilitatea de a se spala.De asemenea, acestea isi pot spala si rufele de doua ori pe saptamana.La instituirea avertizarii de ger, municipalitatea a anuntat ca, in aceasta perioada, adapostul este deschis permanent.*** ARADLa Adapostul de noapte al Directiei de Asistenta Sociala (DAS) a Primariei municipiului Arad au beneficiat de serviciile acestuia, miercuri spre joi, 83 de persoane, in conditiile unei capacitati de cazare de 53 de locuri, a informat seful adapostului, Cristian Cojocaru."Adapostul DAS Arad are o capacitate de 53 de locuri insa, la nevoie, putem gazdui pana la circa 80 de persoane, atat femei cat si barbati, avand saltele si paturi cu care putem suplimenta numarul locurilor de cazare. Datorita temperaturilor nocturne foarte scazute din ultima perioada, aproape in fiecare noapte am gazduit circa 60 de persoane. (...) iI ultima noapte, din cauza frigului, numarul celor care ne-au solicitat ajutorul a ajuns la 83 de persoane, acesta fiind numarul cel mai mare de pana acum", a declarat Cojocaru pentru Agerpres.Conform acestuia, beneficiarii adapostului primesc ceai cald, hrana, asistenta medicala primara, cat si medicamente.*** BUZAUUn numar de 60 de persoane fara adapost se afla la centrele de zi si de noapte din municipiile Buzau si Ramnicu Sarat, dintre care aproape jumatate au fost identificate de fortele de ordine din cadrul MAI, in perioada Codului portocaliu, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Centrul Judetean Buzau de Conducere si Coordonare a Interventiei, slt. George Cretu.Potrivit sursei citate, in misiunile de patrulare efectuate de politisti, jandarmi, reprezentanti ai ISU, 29 de persoane fara adapost au fost identificate in parcuri, gari sau pe strada si transportate la centrele sociale, dintre care 26 la Buzau si trei, la Ramnicu Sarat.Directorul Centrului de zi si de noapte al municipiului Buzau, Daniel Lambru, a declarat ca numarul persoanelor adapostite este dublu fata de capacitatea centrului.'Centrul are o capacitate de 25 de paturi, iar in acest moment 55 de persoane primesc adapost si o masa calda. A fost suplimentat numarul de saltele care au fost instalate pe holurile unitatii sau in dormitoare', a spus Lambru.*** OLTAdapostul de noapte temporar din municipiul Slatina, amenajat de autoritati la Centrul de Ingrijire si Igiena Corporala, a fost solicitat la capacitate maxima in ultimele doua zile, potrivit directorului Directiei de Asistenta Sociala Slatina, Nora Popescu.Ea a precizat ca adapostul temporar are o capacitate de 10 locuri si, in noaptea de miercuri spre joi, au fost cazate 10 persoane, insa in urma cu doua zile, in noaptea de marti spre miercuri au fost cazate 12 persoane.Adapostul temporar va fi deschis in fiecare noapte pana luni, 5 martie, iar beneficiarii acestuia vor primi o gustare si ceai cald.In municipiul Slatina, anul trecut a demarat construirea unui adapost de noapte.*** TULCEAConducerea Centrului Phoenix al Directiei de Asistenta si Protectie Sociala (DAPS) din cadrul Primariei municipiului Tulcea a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca institutia are in prezent 46 de persoane asistate, cu patru mai putine decat capacitatea maxima.'Centrul Phoenix este pregatit sa primeasca persoane si peste capacitatea maxima admisa, respectiv 50 de locuri. Avem saltele si paturi care pot fi oricand folosite', a precizat directoarea DAPS, Stefana Zibileanu.Infiintat in anul 2009 printr-un proiect finantat din fonduri comunitare, Centrul de urgenta Phoenix al DAPS este un serviciu comunitar care le ofera gratuit persoanelor fara adapost consultanta psihologica si asistenta juridica, precum si servicii de cazare si masa pe o perioada determinata.*** BISTRITA-NASAUDCentrul de cazare a persoanelor fara adapost din Bistrita a fost solicitat doar la jumatate din capacitate pe perioada gerului, numarul celor care apeleaza in mod obisnuit la acest centru crescand cu cinci persoane in ultimele zile, potrivit datelor oferite joi, AGERPRES, de catre seful Directiei de Servicii Sociale (DSS) din cadrul Primariei municipiului Bistrita, Radu Dreptate.Centrul dispune de 36 de locuri de cazare, dintre care 14 pentru cazare permanenta si 22 pentru cazare pe timpul noptii.Doar trei persoane beneficiaza de cazare permanenta, in timp ce numarul celor care raman la centru pe timpul noptii variaza intre 10 si 13 persoane zilnic, in mod obisnuit.Odata cu instalarea gerului si scaderea temperaturilor exterioare pana la minus 10 - minus 15 grade Celsius, la centrul de cazare au mai fost aduse, in plus, cinci persoane, acestea fiind identificate in strada fie de Politia Locala, fie de catre Serviciul de Ambulanta, potrivit directorului DSS Bistrita.Avand in vedere Codul galben de vreme geroasa, conducerea centrului a permis persoanelor cu cazare temporara sa ramana si in timpul zilei la adapost, pentru a nu se expune gerului timp indelungat.Actualul centru de cazare a persoanelor fara adapost din Bistrita a fost inaugurat in urma cu sase ani, fiind construit in baza unui proiect cu fonduri europene derulat de municipalitate.*** GIURGIUSeful Politiei Locale Giurgiu, Lazar Ciobanu, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca in Centrul de primiri in regim de urgenta din municipiul Giurgiu se afla in prezent 20 de oameni, capacitatea centrului fiind de 25 de locuri.'Dupa ce judetul Giurgiu a intrat sub avertizare de cod portocaliu, de caderi de zapada si viscol, in data de 25 februarie, o preocupare a noastra a fost si salvarea oamenilor strazii, astfel la Centrul de Primire in regim de Urgenta Giurgiu au ajuns 20 de oameni cu diverse afectiuni dintre care patru oameni ai strazii, capacitatea centrului fiind 25 de locuri', a spus Ciobanu.*** BRASOVUn numar de 26 de persoane, trei femei si 23 de barbati, au fost aduse noaptea trecuta, in regim de urgenta, de catre Ambulanta sau de reprezentanti ai Politiei Locale, la Centrul pentru Persoane fara Adapost din municipiul Brasov.Pe langa acestea, alte 39 de persoane care nu au locuinta vin in fiecare noapte la Centrul pentru Persoane fara Adapost, ele fiind in evidenta centrului, a declarat, pentru AGERPRES, directorul executiv al Directiei de Servicii Sociale din Primaria Brasov, Mariana Topoliceanu.Astfel, in noaptea de 28 februarie spre 1 martie, un total de 65 de persoane au ajuns in Centrul pentru Persoane fara Adapost, acesta avand capacitatea de 90 de locuri.'De la inceputul saptamanii de cand a inceput sa ninga si temperaturile au inceput sa scada, in noaptea de 27 spre 28 februarie a fost un numar mai mare de persoane (...). In celelalte nopti media a fost de aproximativ 50 de persoane. Ei au posibilitatea sa ramana si in timpul zilei in Centrul pentru Persoane fara Adapost, dar marea majoritate pleaca dimineata. De exemplu joi, din cele 65 de persoane, doar sase au ales sa ramana peste zi. Este alegerea lor, noi nu-i putem obliga sa ramana. In cazul in care numarul de solicitari va depasi capacitatea de 90 de locuri, vor fi puse saltele in pe jos in interiorul camerelor, astfel incat toti cei care ajung aici sa poata ramane peste noapte'', a precizat sursa citata.*** VALCEACentrul Social de Urgenta 'Ioana' din Ramnicu Valcea, unde sunt cazate pe timpul noptii persoanele fara adapost, a fost ocupat in ultimele trei zile la o treime din capacitate, potrivit purtatorului de cuvant al Primariei Ramnicu Valcea, Daniel Ionescu.El a precizat ca atat in noaptea de miercuri spre joi cat si in noaptea de marti spre miercuri, in centrul mentionat au fost cazate cate sase persoane, capacitatea Centrului 'Ioana' fiind de 21 de persoane cazate.'La acest moment, in centrul cu o capacitate de 21 de persoane - aceasta putand fi extinsa la nevoie - se afla sase persoane. CSU 'Ioana' functioneaza in regim de permanenta, iar asistatii prin intermediul acestei structuri beneficiaza, pe langa adapost, de consultanta juridica, psihologica, dar si de masa servita in regim de catering', a spus Daniel Ionescu.*** ALBAAdapostul social din Alba Iulia ce ofera oamenilor strazii cazare pe timpul noptii este deschis in aceasta perioada friguroasa 24 de ore din 24 de ore, astfel incat nicio persoana aflata in dificultate sa nu ramana pe strada, a declarat, joi, pentru AGERPRES, coordonatorul centrului, preot Petru Onet.In mod normal, adapostul functioneaza intre orele 20,00 si 8,00 dar, in aceasta perioada, cand Alba se afla sub atentionare de cod galben, el este deschis in permanenta, a mentionat preotul Onet. Pe langa cazare, oamenii primesc doua mese pe zi si beneficiaza de servicii de igienizare.Potrivit preotului Petru Onet, nu a fost atinsa capacitatea maxima a adapostului, respectiv cele 50 de locuri, mai fiind disponibile in jur de sase locuri. Printre cei care s-au adresat centrului se afla si 11 femei.Adapostul, singurul de acest gen din Alba Iulia, functioneaza, de peste un deceniu, in cadrul retelei social-filantropice a Asociatiei Filantropia Ortodoxa Alba Iulia, cu sprijinul autoritatilor locale si judetene.Centrul ofera oamenilor strazii si consiliere in vederea gasirii unui loc de munca, sprijin in vederea gasirii unei locuinte cu chirie sau o alta alternativa, intocmirea si depunerea dosarului la diferite institutii cu scopul gasirii unei alternative, consiliere pentru restabilirea relatiilor cu familia, dar si consiliere emotionala. Persoanele incluse in acest program pot beneficia de serviciile acordate timp de 90 de zile, cu posibilitate de prelungire.*** DOLJUn numar de 20 de persoane fara adapost, printre care si o femeie cu doi copii, au fost adunate de pe strazi in ultimele patru zile si transportate la Centrul 'Sfantul Vasile' al Arhiepiscopiei Craiova, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean, fie la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj.Potrivit ISU Dolj, persoanele fara adapost au fost transportate de catre echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta si Politia Locala.Centrul Social de Urgenta pentru persoane fara adapost 'Sfantul Vasile' din cadrul Asociatiei 'Vasiliada', administrat, in parteneriat, de Arhiepiscopia Craiovei si Consiliul Local Municipal, este singurul centru de acest fel din zona Olteniei, are o capacitate de 52 de locuri, iar in acest moment adaposteste peste 80 de persoane.'Centrul nostru, care functioneaza din 2009, ofera adapost atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, servicii in sistem rezidential, iar perioada de cazare este de la o luna pana la sase luni, cu posibilitatea de prelungire pentru fiecare caz in parte dupa reevaluarea situatiei. In perioadele cu temperaturi extreme si precipitatii, cum este aceasta, numarul locurilor de cazare al centrului este depasit, in sensul ca in acest moment sunt peste 80 de persoane cazate pe cele 52 de locuri, motiv pentru care unii stau cate doi in pat, mai sunt suplimentate locurile prin amplasarea de saltele. Este o cerere mult mai mare decat putem oferi, motiv pentru care am vorbit cu partenerii nostri pentru gasirea unei solutii in vederea extinderii', a declarat, pentru AGERPRES, coordonatorul centrului, pr. Sorin Parvanescu.*** BRAILAPeste 50 de persoane au fost aduse sau au venit de buna voie, pe perioada Codului portocaliu, in Centrul de gazduire pe timpul iernii pentru oamenii fara adapost din municipiul Braila, potrivit informatiilor furnizate, pentru AGERPES, de directorul Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Braila, Nicoleta Oancea.'In total sunt 122 de asistati, dar dintre acesti 56 sunt cei din sezonul rece, din timpul acestor zile geroase. Restul pana la 122 sunt cei cu un regim oarecum de lunga durata, de 1-2 ani de zile, care au parasit cu ani in urma sistemul de protectie al copilului. Suntem la limita cu capacitatea centrului de a primi oameni fara adapost, dar ne descurcam', a declarat Oancea.Persoanele aflate in centru beneficiaza de gazduire pe perioada determinata, asistenta medicala, igiena personala, informare, consiliere sociala si psihologica.'Potrivit hotararii Consiliului Local Municipal, persoanele strazii beneficiaza de adapost de urgenta pe o perioada determinata de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii termenului in situatii justificate. In acest context, in perioada de iarna, organizam campanii de identificare a persoanelor aflate pe strazi si in adaposturi improvizate', conform sursei citate.Au fost si persoane care au refuzat internarea in Centrul de gazduire pe timpul iernii pentru oamenii fara adapost, desi stateau in incinte neincalzite, iar temperaturile erau foarte scazute. De exemplu, pe 26 februarie, in plin Cod portocaliu, din patru barbati depistati in ger de politistii locali, doar unul a acceptat sa fie internat, ceilalti trei refuzand, potrivit directorului executiv al Politiei Locale Braila, Georgica Tanase.Potrivit regulamentului de functionare, in centru nu sunt gazduite persoanele aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor si cele violente.Pentru gazduirea in centrul social, beneficiarii care sunt apti de munca au obligatia de a presta actiuni sau lucrari de interes local, in conformitate cu prevederile unei hotarari al Consiliului Local Municipal.*** GALATIUn numar de 29 de oameni ai strazii au fost internati la Centrul de Urgenta pentru Persoane fara Adapost din Galati, de la declansarea codurilor de vreme rea, a declarat joi purtatorul de cuvant al Politiei Locale Galati, Aurelia Matei.Potrivit sursei citate, alte 57 de persoane fara adapost de pe raza municipiului Galati au refuzat internarea, acestea provenind din judetele Galati, Vaslui, Braila, Tulcea.'In aceste situatii de refuz categoric, oamenii legii au verificat adaposturile improvizate chiar si de doua trei ori pe noapte pentru a vedea in ce conditii stau oamenii strazii. Acolo unde politistii locali au constatat ca se impune internarea unor persoane, au apelat la Serviciul Judetean de Ambulanta', a spus Matei.*** VASLUIUn numar de 36 de persoane beneficiaza in prezent de cazare pe timpul perioadei reci in spatiile oferite de primariile municipiilor si oraselor din judetul Vaslui, unitati ce ar putea primi 89 de persoane, potrivit reprezentantilor Institutiei Prefectului.'Momentan se afla in spatiile destinate persoanelor fara adapost un numar de 36 de persoane, dintre care 26 la Vaslui, 14 la Barlad, dintr-un total de 20 de persoane fara adapost identificate de autoritatile locale si 6 la Husi. In orasele Murgeni si Negresti nu exista persoane cazate in aceste spatii', a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului Vaslui, Cristian Lapa.*** SATU MAREAproximativ 45 de persoane apeleaza in fiecare zi la Centrul Social de Urgenta (CSU) Satu Mare, care, in perioada geroasa, este deschis si peste zi, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Primariei Satu Mare, Alexandra Podina.Potrivit acesteia, de la instituirea codurilor de frig, la CSU Satu Mare au aparut patru noi persoane, media fiind una obisnuita, in jurul a 45 de persoane. Capacitatea centrului este de 60 de locuri, insa este pregatit sa primeasca mai multe persoane decat limita maxima.Cei care apeleaza la serviciile acestui centru primesc o cina si un mic dejun.*** DAMBOVITAOamenii strazii din Targoviste au fost identificati si dusi cu ajutorul politistilor locali in centre sociale, insa multi dintre ei au fost convinsi cu greu sa plece de pe strazi chiar si in perioada geroasa, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, primarul Cristian Stan.Conform edilului, 18 oameni ai strazii au fost adusi in aceste zile in centre sociale.''Cu sprijinul Politiei Locale au fost identificate si aduse in centre ale Directiei de Asistenta Sociala 18 persoane, in aceasta perioada. Se monitorizeaza, de asemenea prin Directia de Asistenta Sociala, persoanele cu handicap grav care beneficiaza de asistent personal, si aici sunt 275 de persoane, persoane cu handicap grav care beneficiaza de indemnizatie, de insotitor, si aici sunt 755 de persoane, persoanele varstince care beneficiaza de ingrijire la domiciliu, 68'', a spus primarul Targovistei.El a mentionat ca in centrele sociale din municipiu mai sunt locuri.''Putem sa suplimentam si in momentul de fata cu inca 30 de locuri capacitatea din centrele sociale. Problema pe care o avem este ca foarte multi dintre acestia refuza sau pur si simplu pleaca (din centre, n.r.). Foarte multi refuza sau pleaca, trebuie practic sa ii pazim pana cand din cauza frigului sau a conditiilor in care stau accepta sa mearga pana la urma. E destul de dificil. Probabil nu vor sa vina pentru ca la centre e un regim mai riguros'', a adaugat Cristian Stan.*** SALAJAdapostul de Noapte din Zalau a fost ocupat in proportie de circa 90% in saptamana curenta, in ciuda temperaturilor scazute inregistrate mai ales in timpul noptii, administratia locala precizand ca exista suficiente locuri pentru cei care au nevoie de serviciile centrului social de urgenta.'In saptamana curenta, Adapostul de Noapte a fost ocupat in proportie de 88%, respectiv, dintr-un total de 52 locuri de cazare au fost ocupate, in medie, 47 de locuri pe zi. Fata de perioada anterioara, datorita temperaturilor foarte scazute, au fost un numar de doua-trei solicitari suplimentare de cazare, pe perioada noptii', a precizat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Primariei Zalau, Diana Breban.Potrivit sursei citate, capacitatea de cazare pe timpul noptii, de 52 locuri, poate fi suplimentata, la nevoie.In cadrul Centrului Social de Urgenta - Adapostul de Noapte sunt oferite servicii precum: gazduire pe perioada determinata, servicii de integrare socio-profesionala, asistenta sociala, consiliere psihologica si juridica, asistenta medicala primara si doua mese calde pe zi.*** IASISefa Directiei de Asistenta Comunitara din cadrul Primariei Iasi, Luminita Munteanu, a declarat ca 74 de persoane fara adapost au fost duse in ultimele zile la Centrul de urgenta pentru recuperare sociala 'C.A. Rosetti', unitate unde locuiesc alte 43 de persoane aflate la limita subzistentei.'In perioada in care sunt cazati la noi primesc mancare si ceaiuri calde. Sunt si mai multe fundatii sau persoane particulare care vin si doneaza sandvisuri', a precizat, pentru AGERPRES, Munteanu.*** CLUJCirca 63 de persoane fara adapost au fost cazate in ultimele zile friguroase in centrele de ajutor ale Primariei Cluj-Napoca.'De la inceputul acestei saptamani si pana astazi, 63 de persoane fara adapost au fost cazate in centrele de ajutor ale primariei. Primaria municipiului Cluj-Napoca dispune de 150 de locuri pentru cazarea persoanelor fara adapost. Dintre acestea, 110 sunt in centrele de ajutor ale primariei de pe strazile Dragos Voda si Oasului. In plus, Primaria prin Directia de Asistenta Sociala si Medicala a municipalitatii ( www.dasmclujnapoca.ro ), colaboreaza cu Uniunea Crestina din Romania si cu Prison Fellowship Romania, oferind inca 10 locuri, respectiv 30 de locuri in adaposturile lor', se arata intr-o informare transmisa joi Agerpres de Biroul de presa al primariei clujene.Persoanele fara adapost beneficiaza de mancare si cazare, precum si de consiliere in obtinerea unor drepturi de asistenta sociala si obtinerea de locuri de munca.