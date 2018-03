Gabriela Firea despre achizitionarea ELCEN: Sunt nedumerita ca dureaza atat de mult evaluarea. Poate constatam ca este mai eficient sa nu mai preluam ELCEN, sa ii lasam intr-o entitate economica muribunda. Noi avem back up, dumnealor nu au

"Sunt usor nedumerita si surprinsa de faptul ca dureaza atat de mult evaluarea pachetului de actiuni al ELCEN. Am inteles ca domnul ministru este acum extrem de energic in a finaliza procedurile de achizitie pentru evaluator - pentru ca nici macar nu era stabilit un evaluator - astfel incat intr-o perioada decenta de timp sa putem sa avem si suma evaluata de catre Elcen, sa putem sa luam o decizie - achizitionam sau nu - deoarece nu s-a acceptat ca aceasta achizitie sa se realizeze la valoarea nominala, cum ar fi fost normal. In tara s-au dat CET-urile catre primarii cu titlu gratuit, doar noua, celor de la Bucuresti, ni s-a impus valoarea de evaluare. Chiar si asa, la valoarea de evaluare, pentru noi este imperios necesar sa stim care este aceasta suma, pentru ca, poate, dupa ce o analizam in Consiliul General, daca constatam ca este mai eficient sa nu mai preluam Elcen, sa ii lasam, asa cum inteleg ca doresc anumiti domni de la Elcen, sa ramana dumnealor, cu salarii mari, intr-o entitate economica muribunda, si se gandesc doar la interesul propriu, personal, si nu la interesul tuturor bucurestenilor. Noi avem back up, dumnealor nu au. Noi fara ei ne descurcam. Ei fara noi intra in faliment, pleaca acasa", a declarat primarul Gabriela Firea, joi, in cadrul sedintei de Consiliu General.