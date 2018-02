BUCURESTI Gabriela Firea despre deszapezire: Se circula, nu sunt blocaje. Aproape 90% dintre arterele principale au fost curatate complet. Avem in premiera 12 utilaje de topit zapada

"Asa cum am putut observa si noaptea trecuta si in aceasta dimineata, previziunile specialistilor in meteorologie s-au adeverit si cred ca este foarte bine ca am tinut cont de opinia specialistilor de la ANM si am luat masurile care s-au impus. In ceea ce priveste municipiul Bucuresti, s-a intervenit toata noaptea si in decursul zilei de azi, desi a nins in continuu, pentru a se deszapezi zonele centrale, dar si urgenta a doua, marile bulevarde. In acest moment, desi s-a lucrat in conditii dificile de iarna, se circula, nu sunt blocaje, desi se circula un pic mai greu, data fiind situatia prin care trecem. Sunt foarte multe artere, aproape 90% care au fost curatate complet, iar in ceea ce priveste stradutele si arterele secundare se fac efortururi si in acest moment sa fie curatate. Fac un apel atat la societati cat si la cetateni sa sprijine eforturile autoritatilor si sa incerce sa curete trotuarele din fata lor. In ceea ce priveste statiile si refugiile RATB, pana azi dimineata la ora 4:00 ele au fost curatate in totalitate, dar avand in vedere ninsoarea abundenta, ele au fost acoperite din nou de zapada, astfel incat procedura de a fi curatate in continuare a fost ingreunata", a declarat primarul Gabriela Firea in cadrul unei conferinte de presa sustinute miercuri in Piata Constitutiei.Edilul sef a prezentat si cele 12 masini de topit zapada achizitionate recent de municipalitate.Acestea vor fi amplasate pe platformele betonate din marile piete unde se va strange zapada si va fi transformata in apa, apoi deversata in reteaua de canalizare. Masinile vor fi amplasate in Piata Constuiutiei, Piata Victoriei, bd, Timisoara, Parcul Carol, zona Obor. "Avem filtre si nu este riscul sa inghete canalizarea deoarece apa este calda", a mai explicat primarul general.In ceea ce priveste posibilitatea ca parintii care nu au cu cine sa-si lase copiii acasa fiindca s-au inchis scolile, sa apeleze la un asistent maternal, Gabriela Firea a spus ca s-au primit 150 de cereri, insa majoritatea nu erau serioase."Cu anuntarea inchiderii scolilor, desi cei mai multi parinti au apreciat aceasta masura, s-au auzit si cateva nemultumiri, dar am venit in sprijinul acelor familii care nu au avut posibilitatea sa rezolve situatia copiilor care nu mergeau la gradinita, la scoala sau la liceu cu ajutorul familiei sau prietenilor si am pus la dispozitie un numar de telefon gratuit - 0800.800. 868 - prin care i-am rugat pe acei parinti sa scrie online o cerere de solicitare a unui asistent social. Am primit pana aseara tarziu 150 de apeluri. Toate persoanele care au sunat si s-au inregistrat au fost sunate inapoi. Din nefericire foarte putine persoane au dorit in mod real sa primeasca acel sprijin din partea primariei, celelalte peroane doreau doar sa vada daca functioneaza acest sistem. Cine doreste in continuare sa primeasca acest ajutor, poate sa faca solicitari, dar ele sa fie serioase", a mai spus primarul general.