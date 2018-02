De ce nu face Primaria Capitalei publice ofertele depuse de concurenti la licitatia pentru achizitia celor 400 de autobuze

KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S

MAN TRUCK&BUS AG

MERCEDES BENZ ROMANIA SRL

OTOKAR EUROPE

Puterea specifica instalata pentru tractiune - 3,5 puncte

Puterea litrica - 3,5 puncte

Consumul mediu - 8,5 puncte

Nivel de zgomot exterior - 2,5 puncte

Nivel de zgomot interior - 2 puncte

Raportul dintre masa utila si masa proprie - 2,5 puncte

Suprafata vitrata pentru ventilatie - 1 punct

Confort termic pasageri, capacitatea de incalzire pe iarna - 2,5 puncte

Confort termic salon pasageri si post sofer - 2,5 puncte

Capacitatea de transport, nr. total de pasageri - 2,5 puncte

Capabilitatea de livrare in primul an de contract - 5 puncte

Fiabilitate - numarul de ore necesare pentru mentenanta - 5 puncte

Coeficientul de disponibilitate peste 95% - 3,5 puncte

Criteriu social (personal angajat in regiunea Bucuresti - Ilfov) - 5 puncte

"Informatiile privind dosarul achizitiei publice pot fi obtinute dupa finalizarea procedurii de achizitie, asa cum prevede art.231 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 "ulterior finalizarii procedurii de atribuire, dosarul achizitiei sectoriale are caracter de document public" si art. 224 din Legea 99/2016 "procedura de atribuire se finalizeaza prin: incheierea contractului sectorial sau anularea procedurii de atribuire", se arata in raspunsul furnizat de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.La licitatie au fost depuse 4 oferte:Reamintim ca in mediul online a circulat informatia ca Primaria Cluj a achizitionat autobuze Mercedes cu 219.000 de euro/bucata."Informatiile diseminate in mediul online, care compara, in mod eronat, preturile autobuzelor ce vor fi achizitionate de catre municipalitatea Bucurestiului cu cele care trebuiau achizitionate de catre compania de transport public Cluj-Napoca sunt complet false si urmaresc minimalizarea unui proiect de mare anvergura, vital pentru bucuresteni. In primul rand, persoanele care fac referire la licitatia respectiva nu stiu sau ignora deliberat un aspect esential si anume ca aceasta a fost anulata, in consecinta orice comparatie intre cele doua licitatii este neavenita si lipsita de fundament.Mai mult decat atat, in cazul Bucurestiului vorbim de trei tipuri de autobuze: 30 de autobuze de 18 metri, 50 autobuze de 10 metri (destinate traseelor de noapte si rutelor care includ zone cu carosabil mai ingust) si 329 de autobuze de 12 metri, astfel ca, pretul comunicat, adica 250.000 euro per bucata, reprezinta un pret mediu, acesta variind in functie de dimensiunile acestora", se arata in demintirile date de municipalitate dupa anuntarea castigatorului.Conform caietului de sarcini, toate cele 400 de autobuze care vor fi achizitionate de Primaria Capitalei vor avea o garantie de opt ani, in acest interval, manopera completa, inclusiv reviziile, intrand in sarcina furnizorului. In primii 4 ani, mijloacele de transport in comun vor avea o garantie extinsa, adica inclusiv in ceea priveste consumabilele de exploatare (uleiuri, filtre, manopera de revizie tehnica, intretinere etc).Totodata, autobuzele vor fi dotate cu echipamente eclectronice pentru control si monitorizare, care includ numarerea calatorilor, supraveghere video interior-exterior, verificarea si monitorizarea conditiilor de microclimat in interior, A/C si incalzire, conexiune online cu dispeceratul, echipamente moderne de taxare, care sunt conectate online cu dispeceratul, un sistem de informare calatori, cu display, care ofera informatii asupra traseului, reclame, informatii turistice etc.Autobuzele vor fi dotate, de asemenea, cu panouri de afisaj in exteriorul autobuzului, pe care pot rula reclame sau informatii de interes public, fara sa afecteze aspectul si integratitatea caroseriei, spre deosebire de colantarile existente in prezent.Oferta financiara reprezinta doar jumatate din punctajul licitatiei, restul fiind partea tehnica:Pretul ofertei - 50 puncteCalitate - 50 puncte