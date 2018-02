Toata saptamana gradinitele si scolile din sistemul de stat din Bucuresti vor fi inchise, a anuntat primarul Gabriela Firea, marti, la comandamentul de iarna. "Accesul in cele 8 locatii este foarte simplu si presupune completarea unei cereri de catre parinti, in momentul in care ii lasa pe copii intr-una dintre cele 8 locatii", se arata in comunicatul Primariei Sector 4.Astfel, prescolarii pot merge la unul dintre cele 6 centre multifunctionale situate la urmatoarele adrese si in care sunt disponibile peste 250 de locuri:1. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "DEGETICA" -Aleea Mirea Mioara Luiza nr. 1A, sector 4, Bucuresti - Tel: 0733.200.060; Fax:0372.874.261, email: cresaberceni3@dgaspc4.ro.2. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL"MICA SIRENA" - Aleea Emil Racovita nr. 2B, Tel: 0371.360.124; Fax:0372.874.262, email: cresaberceni4@dgaspc4.ro3. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "MICII MAGICIENI" - Izv. Muresului nr. 4, sector 4, Bucuresti. Tel: 0723.296.777, Fax:0372.874.263, email: cresa24@dgaspc4.ro.4. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "SCUFITA ROSIE". Aleea Tohani nr. 1, bl.30, sc. 1, parter, sector 4, Bucuresti. Tel:0733.200.109 Fax:0372.874.267, email: cresatohani@dgaspc4.ro.5. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "CRAIASA ZAPEZII" - Str. Oitelor nr. 8, sector 4, Bucuresti. Tel:0728.885.575, Fax:0372.874.268, email: cresaoitelor@dgaspc4.ro.6. CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL "DUMBRAVA MINUNATA" - Stoian Militaru nr. 84, sector 4, Bucuresti. Tel:0733.200.115 Fax:0372.874.269, email: cresagiurgiului@dgaspc4.roParintii scolarilor pot apela la cele doua centre de zi ale DGASPC Sector 4 si care au disponibile aproximativ 50 de locuri:1. Centrul de Zi "Eu si Prietenii Mei" - Str. Aliorului nr. 8A ,sector 4, Bucuresti. Tel:0751.090.237; Fax:0372.715.113; e-mail: prieteniimei@dgaspc4.ro.2. Centrul de Zi "Casa Sperantei" Str. Sold. Enache Ion nr. 1A,sector 4, Bucuresti Tel:0730.590.887. Fax:0372.715.342; e-mail: czcasasperantei@dgaspc4.roSi Primaria Capitalei a anuntat de marti ca vine in ajutorul parintilor cu domiciliul pe raza Capitalei care isi desfasoara activitatea profesionala in locuri de munca la care prezenta lor e indispensabila si nu au gasit alta alternativa de supraveghere in cadrul familiei in aceasta perioada in care unitatile de invatamant sunt inchise din cauza temperaturilor scazute.Astfel parintii copiilor cu varste cuprinse intre 4-12 ani pot face o cerere in care pot solicita deplasarea unei supraveghetoare din cadrul centrelor de ingrijire si educatie timpurie pentru copii, pentru zilele de 28.02 ¬ 2.03. 2018, in intervalul orar 8.30-16.30. Cererea se transmite completata si semnata pe adresa de mail registratura@dgas.ro.Mai multi parinti si jurnalisti care au sunat la numarul verde infiintat de primarie au postat insa pe retelele de socializare ca nu au primit niciun raspuns de la institutie."Sunt si eu parinte, am fost si eu mama tanara si stiu ce inseamna sa nu te descurci in asemenea situatii, dar cred ca trebuie sa dam dovada de omenie si solidaritate, sa ne ajutam intre noi si sa nu mai punem problema ca nu avem ce sa facem cu copiii fiindca sunt scolile inchise. Doamne fereste daca un copil este bolnav, ce facem, ne suparam pe autoritati ca il tinem cateva zile acasa. Inteleg dificultatea prin care trec familiile care nu au cum sa se descurce in aceasta perioada cu copilasii, dar in primul rand cred ca scolile sunt deschise pentru educatie si nu doar pentru ingrijire si supraveghere. II inteleg pe acesti parinti, dar ii rog sa gaseasca solutii in familie, printre cunoscuti, astfel incat sa-si protejeze copii si sa nu-i lase in ger, in viscol si in ninsori abundente doar pentru a-i trimite undeva atat timp cat sunt la serviciu. Cred ca este o masura si legala si responsabila si va fi inteleasa de toata lumea. Nu facem altceva decat sa-i protejam si pe copii si pe profesori, mai ales in aceasta perioada in care se inregistreaza un varf de viroze si de gripe. Pentru cazurile deosebite, pentru cazurile extraordinare in acre o familie nu gaseste o solutie pentru a trimite undeva copilul cat timp se afla la serviciu, venim in ajutor si va rog sa le transmiteti aceasta solicitare de sprijin la numarul nostru verde - 0800.800.868 - si primaria generala prin DGASPC cu ajutorul primariilor de sector vom gasi solutii punctuale. Nu toti copiii ajung la scoala cu masina incalzita a parintilor. Cei mai multi ajung cu mijloacele de transport in comun sau pe jos", a declarat marti primarul general Gabriela Firea.