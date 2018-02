Primaria Capitalei: Pasajul Ciurel este realizat in procent de 58%. Primarul Gabriela Firea promitea ca va fi gata la finalul anului trecut

In rapsunsul adresat HotNews.ro, reprezentantii municipalitatii spun noul termen estimat pentru finalizarea pasajului este noiembrie 2018, acesta fiind conditionat de relocarea retelelor electrice, a punctului de transformare si de relocarea instalatiilor RATB. In bugetul pe anul 2018, Primaria Capitalei a prevazut pentru pasajul de la Ciurel 17,8 milioane euro.Reprezentantii municipalitatii au impartit Pasajul Ciurel in mai multe pasaje, referindu-se de fapt la rampele podului."Nodul suprateran "Virtutii" este compus din podul hobanat care traverseaza raul Dambovita si o serie de pasaje denivelate care asigura traversarea bulevardului Virtutii si conexiunile acestuia cu directiile principale de mers - Splaiul Independentei - Autostrada A1. Asigurarea directiilor de mers in nodul rutier se face prin intermediul mai multor pasaje rutiere, a unui pasaj dublu peste soseaua Virtutii si a unui pod hobanat peste raul Dambovita. Podul hobanat este realizat in proportie de aproximativ 85,5%, in timp ce intregul tronson Nod rutier "Virtutii" este realizat in procent de 58%", se arata in raspunsul furnizat de municipalitate.Intrebati de ce nu a fost finalizata lucrarea la finalul anului trecut, reprezentantii municipalitatii spun ca vina o poarta descarcarile arheologice facute."Mentionam ca termenul de finalizare asumat initial de catre constructor a fost decalat din cauza lucrarilor suplimentare care au vizat descarcari arheologice care au durat mai mult decat era previzionat. In acest moment la Nodul Virtutii se monteaza grinzile care fac parte din tablierul podului hobanat , se lucreaza, de asemenea, la rampele de urcare/coborare dinspre Splai spre Virtutii. In perioada imediat urmatoare se va realiza proiectul tehnic si executia pentru devierea retelelor de electricitate", se arata in raspunsul Primariei Capitalei.Primarul General, Gabriela Firea, anunta in luna noiembrie, dupa o vizita neanuntata pe santier ca "lucrarile la Penetratia 'Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti - Pitesti sunt in grafic. Anul acesta se va finaliza Nodul Rutier Virtutii"."Am venit astazi pe santier pentru a vedea daca realitatea de pe hartie corespunde cu cea din teren. Lucrarile la Penetratia 'Splaiul Independentei-Ciurel-Autostrada Bucuresti - Pitesti sunt in grafic, Nodul Rutier Virtutii este gata in proportie de 85%. Le-am solicitat tuturor celor implicati in realizarea acestui obiectiv de investitii sa accelereze ritmul de lucru, astfel incat sa se poata avansa cat mai mult, pana ce conditiile meteo o vor permite. Constructorul ne-a dat asigurari ca respecta termenele asumate si ca lucrarile la nodul rutier se vor finaliza in acest an", a mai spus primarul general in noiembrie 2017.Primaria Capitalei a demarat lucrarile la drumul expres spre Autostrada Bucuresti-Pitesti in 2010, iar potrivit documentelor prezentate la vremea respectiva, artera, de 8,3 km, ar fi urmat sa faca legatura intre Splaiul Independentei si autostrada A1. Licitatia pentru executarea lucrarii a fost castigata de catre consortiul JV Bogl - Astaldi - Euroconstruct -Tehnologica si Proiect Bucuresti, termenul estimat pentru finalizare fiind de 35 luni, de la inceperea lucrarii, respectiv anul 2014.Lucrarile au fost oprite la cateva luni dupa ce au inceput atat din cauza litigiilor cat si din motive financiare. In 2014 au fost reluate.Drumul expres va porni de la intersectia bd. Virtutii cu Splaiul Independentei, va merge pe langa Lacul Morii pana la intersectia cu bd. Uverturii, dupa care trece pe langa statia de tratare a apei Rosu-Militari si iese din Bucuresti prin comuna Chiajna. Traverseaza Centura Capitalei, trece prin Comuna Dragomiresti-Vale si iese in A1, la km 13, Pod Ciorogarla. Pasajul de la Ciurel face parte din acest proiect, fiind prima faza.