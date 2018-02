UPDATE Gabriela Firea: Toata saptamana gradinitele si scolile din sistemul de stat, din Bucuresti, vor fi inchise

Am avut un comitet operativ in care am analizat informatiile de ultima ora primite de la ANM, am studiat cu foarte multa responsabilitate aceste informatii si impreuna cu domnul prefect si cu dl. inspector scolar general si cu toti colegii nostri care se ocupa de situatii de urgenta am luat impreuna decizia ca toata saptamana sa ramana inchise toate scolile, gradinitele si liceele din sistemul de stat. In ceea ce priveste unitatile de invatamant private, acestea isi vor putea anunta propriile decizii catre parinti si rugamintea ar fi sa le faca publice in aceasta zi ca toata lumea sa fie anuntata si fiecare familie sa aiba informatiile necesare pentru a gestiona aceasta perioada cat mai bine cu putinta", a declarat Gabriela Firea.Aceasta spune ca primaria generala si primariile de sector vor veni in sprijinul parintilor care nu au cu cine sa-si lase copiii, numarul verde pus la dispozitie de institutie fiind 0800.800.868."Sunt si eu parinte, am fost si eu mama tanara si stiu ce inseamna sa nu te descurci in asemenea situatii, dar cred ca trebuie sa dam dovada de omenie si solidaritate, sa ne ajutam intre noi si sa nu mai punem problema ca nu avem ce sa facem cu copii fiindca sunt scolile inchise. Doamne fereste daca un copil este bolnav, ce facem, ne suparam pe autoritati ca il tinem cateva zile acasa. Inteleg dificultatea prin care trec familiile care nu au cum sa se descurce in aceasta perioada cu copilasii, dar in primul rand cred ca scolile sunt deschise pentru educatie si nu doar pentru ingrijire si supraveghere. II inteleg pe acesti parinti, dar ii rog sa gaseasca solutii in familie, printre cunoscuti, astfel incat sa-si protejeze copiii si sa nu-i lasein ger, in viscol si in ninsori abundente doar pentru a-i trimite undeva atat timp cat sunt la serviciu. Cred ca este o masura si legala si responsabila si va fi inteleasa de toata lumea. Nu facem altceva decat sa-i protejam si pe copii si pe profesori, mai ales in aceasta perioada in care se inregistreaza un varf de viroze si de gripe. Pentru cazurile deosebite, pentru cazurile extraordinare in acre o familie nu gaseste o solutie pentru a trimite undeva copilul cat timp se afla la serviciu, venim in ajutor si va rog sa le transmiteti aceasta solicitare de sprijin la numarul nostru verde - 0800.800.868 - si primaria generala prin DGASPC cu ajutorul primariilor de sector vom gasi solutii punctuale. Nu toti copiii ajung la scoala cu masina incalzita a parintilor. Cei mai multi ajung cu mijloacele de transport in comun sau pe jos", a mai declarat Gabriela Firea.Primarul general spune ca potrivit informatiilor furnizate de ANM toata saptamana va fi ger."Potrivit informatiilor transmise de ANM, lucrurile nu arata deloc bine, va fi toata saptamana ger. Chiar daca termometrele vor arata -8, -9 grade, din cauza vantului se vor resimti -18, -22 de grade. Nu ar fi intelept, responsabil, sa redeschidem scolile cand in continuare va fi ger naprasnic, viscol, zapada abundenta. In Bucuresti se va ajunge la un strat de circa 35 cm. Am mare incredere in cadrele didactice ca inteleg aceasta masura si vor recupera impreuna cu elevii aceste ore. Ar fi fost mult mai grav sa incepem scolile, copiii sa se imbolnaveasca si sa stea saptamana urmatoare acasa", a mai spus edilul sef.Inspectorul scolar general, Florian Lixandru, a felicitat decizia primarului general de a inchide scoala si spune ca materia va fi recuperata."Consider ca avand in vedere prognoza meteo, decizia de a suspenda cursurile este bine-venita. Rolul nostru este acela de a preveni si de a nu ne supune copiii la anumite riscuri care ar putea degenera in neplaceri. Cred ca numai cine nu este parinte nu stie ce inseamna sa aiba un copil bolnav, cu febra 40, caruia nu stii ce sa-i faci. Cred ca ceea ce s-a intamplat ieri, vremea de afara, a intarit inca o data ca decizia luata duminica a fost foarte buna. Toata lumea isi pune problema ce facem cu copiii. Scoala are functia de educatie si nu suplineste lipsa supravegherii de acasa. Sunt situatii in care se impun asemenea masuri. Acelasi lucru s-a intamplat si anul trecut si materia a fost recuperata", a declarat Florian Lixandru, inspector scolar general.