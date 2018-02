Patriarhia Romana a depus o cerere de Plan urbanistic pentru un cartier rezidential cu blocuri de 8 etaje pe un teren de 5.000 mp de pe strada Pajurei UPDATE: Patriarhia spune ca nu va construi nimic pe teren, scopul proiectului fiind de a se ajunge la o valoare corecta a terenului

"Imobiliarele sunt sfinte! Asta este si parerea Patriarhiei Romane, care a cerut recent un PUZ pentru un ansamblu rezidential pe un teren de 5.000 mp de pe strada Pajurei. Vor sa faca acolo blocuri de 8 etaje, fortand pe cat se poate reglementarile: regim de inaltime superior celui din zona, strada de acces de doar 6 metri si trotuar pe o singura parte", a scris Roxana Wring pe pagina de Facebook Aceasta cere ca BOR sa isi foloseasca banii pentru Catedrala Mantuirii Neamului si sa nu mai ceara bani de la primarii."Asadar BOR isi foloseste banii pentru investitii imobiliare. Recomandarea mea este sa-i foloseasca pentru Catedrala si sa nu mai ceara fonduri de la primarii. Va amintesc ca Uniunea Salvati Romania - USR este singurul partid care a cerut ca institutiile publice sa nu mai aloce bani pentru Catedrala. Intentia Patriarhiei de a construi un ansamblu rezidential pe 5000 de mp este inca o dovada ca solicitarea USR este justificata", a mai scris Roxana Wring.Patriarhia Romana, in cadrul unor precizari transmise HotNews.ro, spune ca nu doreste sa construiasca nimic pe respectivul teren, copul PUZ-ului fiind acela de a se ajunge la o valoare corecta a terenului, pentru o eventuala vanzare, exclusiv in scopul de a organiza si sustine activitatile social-filantropice si culturale ale centrelor Patriarhiei Romane din Bucuresti si Ilfov.Va prezentam punctul integral de vedere al Patriarhiei Romane:"Terenul in cauza este proprietatea Patriarhiei Romane, fiind cumparat in anul 2006, iar pe o parte din el functioneaza Asezamantul social Justinian Patriarhul, care este un centru comunitar compus din doua unitati de asistenta sociala licentiate care figureaza in Registrul furnizorilor de servicii sociale:- Centru de gazduire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice, in cadrul careia anual aproximativ 100 de persoane abuzate (mame cu copii) beneficiaza de servicii sociale in regim de urgentasi- Centru de zi pentru copii, care are 30 de beneficiari - copii proveniti din familii defavorizate aflate in evidenta Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1.Cat priveste demersul Patriarhiei Romane, acesta vizeaza doar terenul din spatele Asezamantului social Justinian Patriarhul si constituie o solicitare de revenire la PUZ-ul initial, de teren cu destinatie rezidentiala, asa cum a fost anterior construirii unui mare centru comercial din zona. AReamintim ca Primaria Capitalei a alocat din bugetul pe anul 2018 pentru biserici 45.463.000 lei (circa 10 milioane de euro). Mai exact, acesti bani vor merge catre 156 de biserici din Bucuresti (doar o parte monumente istorice), dintre care 15 milioane lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului.In 2017, Primaria Capitalei a laocat pentru biserici 65 milioane lei. Din aceasta suma, doar pentru Catedrala Mantuirii Neamului s-au alocat 19,5 milioane in 2017.Primaria sectorului 1 a alocat in 2017 20 milioane lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului.Primaria sectorului 5 a alocat si ea 12 milioane lei pentru biserici in 2017, dintre care 9 milioane lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului.