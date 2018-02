Linia tramvaiului 41 va fi deviata in zona intersectiei Drumul Taberei/ Str. Brasov din cauza lucrarilor la metrou. RATB: Tramvaiul  isi va mentine traseul actual, calatorii nu vor fi afectati

"RATB, impreuna cu autoritatile publice locale, colaboreaza cu firma Astaldi si cu Metrorex SA pentru modificarea unor trasee de suprafata, in scopul de a crea conditii de finalizare a lucrarii. In acest sens, Comisia Tehnica de Circulatie a Municipiului Bucuresti a avizat relocarea temporara a liniei 41 de tramvai, precum si a intregului trafic auto pe Str. Brasov (crearea unui by-pass de circulatie), pana la finalizarea lucrarilor la metrou din zona intersectiei Drumul Taberei/ Str. Brasov. Data inceperii si perioada derularii lucrarilor din zona respectiva vor fi comunicate public, la momentul oportun, de institutiile implicate", se arata in comunicatul RATB.Deocamdata nu s-a comunicat data inceperii lucrarilor.