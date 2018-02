Proiect: Taxele si impozitele locale din Bucuresti ar putea fi majorate din 2019 cu rata inflatiei

Astfel, pentru terenurile amplasate in intravilan, inregistrate in Registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitele ar urma sa creasca in felul urmator: zona A - de la 10.353 lei/ha in prezent la 10.695 lei/ha, conform proiectului, pentru zona B - de la 8.597 lei/ha la 8.881 lei/ha, pentru zona C - de la 6.499 lei/ha la 6.713 lei/ha, pentru zona D - de la 4.447 lei/ha la 4.594 lei/ha.In ce priveste terenurile amplasate in extravilan, taxele vor creste pentru terenurile cu constructii - de la 27 lei/ha la 28 lei/ha, pentru teren arabil - de la 46 lei/ha la 48 lei/ha, pentru pasune - de la 24 lei/ha la 25 lei/ha.Pentru vehiculele fara capacitate cilindrica evidentiata, impozitul va creste de la 100 lei/an la 103 lei/an. Citeste aici proiectul.