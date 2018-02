Roxana Wring, consilier USR: Decizia de a inchide scolile este o decizie dispretuitoare la adresa tuturor bucurestenilor care au copii si care au un serviciu

rtabil. Intr-o zi cu ninsoare si ger, traficul este imposibil. Si nu in sens metaforic, ci in sens tehnic. La ora 8:00 nimic nu se clinteste.

"Ideea aceasta ca oricine poate sta oricand acasa cu copilul este doar in mintea Gabrielei Firea. In realitate, fiecare astfel de zi este o provocare pentru parintii prescolarilor si ai celor din invatamantul primar. Parintii fie isi iau zile fara plata, fie isi iau zile de concediu, ca sa poata sta cu copilul acasa. Iar aceste zile costa. Sunt bani pe care Gabriela Firea ii ia practic din salariul oamenilor pentru ca ii obliga sa stea cu copiii acasa. O alta consecinta directa si nefasta este asupra procesului educational. Toti profesorii si parintii se plang de faptul ca programa este foarte aglomerata si ca anul scolar este foarte fragmentat. Dupa ce ca suntem printre tarile cu cele mai multe zile de vacanta, iata ca mai primim si de la Gabriela Firea inca niste zile de stat acasa. Iar costul acestor zile va fi achitat tot de profesori si de elevii care vor trebui sa parcurga programa pe repede inainte pentru a recupera ceea ce s-a pierdut", a postat Roxana Wring, consilier USR, pe pagina de Facebook."Spunem noi ceea ce Gabriela Firea nu vrea sa recunoasca. Se inchid scolile nu de grija copiilor, ci din cauza traficului. Intr-o zi normala traficul este insupoPrin urmare, ca sa nu se vada proportiile dezastrului, Gabriela Firea recurge la aceeasi solutie ca si anul trecut: inchide scolile ca sa nu se inchida traficul. Doi ani de revolutie in trafic", a postat si USR Bucuresti pepagina de Facebook.