Braila: Autoritatile au decis ca toate femeile insarcinate, bolnavii cronici si persoanele care fac dializa sa fie dusi la spitale; judetul - sub avertizare de viscol

De asemenea, in cadrul Comitetului pentru Situatii de Urgenta Braila, s-a decis obligativitatea infiintarii serviciului de permanenta la sediile primariilor, dar si identificarea si monitorizarea persoanelor care locuiesc in spatii fara incalzire si relocarea acestora in perioadele cu temperaturi extreme.Conform autoritatilor judetene, o atentie deosebita se va acorda cazurilor sociale, persoanelor singure, varstnicilor, gospodariilor izolate, iar primariile trebuie sa gaseasca soluttii pentru a veni in sprijinul oamenilor care vor ramane blocati in trafic, dar si al persoanelor fara adapost care trebuie sa primeasca si alimente si ceai cald.Si membrii Comitetului Judetean pentru Situatii Buzau au adoptat un plan de masuri astfel incat efectele zapezii si gerului preconizat in urmatoarea saptamana sa fie cat mai reduse. Astfel, Serviciul de Ambulanta Judetean trebuie sa temporizeze transportul la domiciliu al pacientilor externati din spitale pana la imbunatatirea vremii. Mai mult, impreuna cu Politia Judeteana, Jandarmeria, Politia Locala si ISU trebuie sa identifice si sa raporteze in timpul deplasarilor la si de la misiuni prezenta persoanelor fara adapost care trebuie ulterior preluate si transportate in locurile special amenajate. Furnizorii de utilitati trebuie sa asigure alimentarea cu apa, electricitate si gaze la parametri optimi.Reprezentantii DSP impreuna cu ISU si reprezentantii BGS au inceput inventarierea persoanelor dializate si a gravidelor in ultimul trimestru care urmeaza sa fie transportate la spital pentru a nu fi puse in imposibilitatea de a ajunge la unitatea spitaliceasca din cauza viscolului. De asemenea, reprezentantii comitetelor locale pentru situatii de urgenta trebuie sa identifice persoanele care nu au incalzire si sa asigure deplasarea acestora in spatii adecvate pana la imbunatatirea vremii.In ceea ce priveste drumurile judetene, autoritatile sustin ca firmele care si-au adjudecat contractele de deszapezire sunt in dispozitiv si au materiale necesare pentru a actiona, in timp ce pentru drumurile nationale sunt disponibile 56 de utilaje si 1.500 de tone de material antiderapant, astfel ca nu ar trebui sa existe probleme.La Buzau, scolile raman deschise. Potrivit inspectorului general al ISJ Buzau, Florina Stoian, elevii si prescolarii vor merge la cursuri luni. Daca vor fi situatii punctuale in care copiii nu vor putea ajunge la unitatile de invatamint la care sunt inscrisi, directorii vor trebui sa anunte Inspectoratul Scolar, care la randul sau va informa Prefectura.