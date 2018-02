Negoita face apel la locuitorii sectorului 3 sa nu iasa cu masinile zilele urmatoare

Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a facut duminica un apel catre bucuresteni sa nu iasa cu masinile in trafic in aceste zile, pentru a fi evitata blocarea traficului si pentru a permite interventia utilajelor de deszapezire la fata locului sau a salvarilor si masinilor de pompieri, informeaza Agerpres.





"Sa ne pregatim de ce-i mai rau, Doamne ajuta sa nu fie cazul! Nu facem altceva decat sa reamintim ca, atunci cand vremea este extrema si sunt caderi de mari cantitati de zapada, ar trebui sa evitam sa iesim cu masinile in trafic. Am vazut nu putini care nu constientizeaza ca deszapezirea se face cu utilaje. In consecinta, daca traficul e blocat, nu putem interveni. (...) Trebuie sa fim responsabili, trebuie cu totii sa contribuim si cea mai buna contributie ar fi sa nu iesim cu masina in trafic in astfel de imprejurari", a declarat primarul sectorului 3, in cadrul Comandamentului de iarna convocat la Primaria Generala.





El a salutat masura adoptata de a nu se tine cursuri scolare luni si marti: "Mai degrevam din circulatie".





Totodata, edilul sectorului 3 a facut apel la soferi sa isi parcheze responsabil masinile. "Trebuie sa fim cu grija cum parcam masinile, mai ales pe stradute, acolo unde oricum intervenim cu dificultate, din cauza ca locul este stramt si sa fim cu gandul nu doar la deszapezire, poate este nevoie de o Salvare, de o masina de pompieri. Trebuie sa fim cu grija si sa nu parcam, astfel incat sa nu deranjam circulatia", a spus Robert Negoita.