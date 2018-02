UPDATE Scolile vor fi inchise luni si marti in Bucuresti / Firea: "Probabil se va extinde aceasta decizie"

"In primul rand ne intereseaza viata cetatenilor si sanatatea acestora si mai putin anumite critici. (...) Am luat decizia ca luni si marti sa nu aiba loc cursuri in Bucuresti si probabil se va extinde aceasta decizie. (...) Este vorba despre vant, ger, doua fenomene suprapuse si de asemenea ninsoare temporar abundenta"", a spus primarul general al Capitalei, potrivit Agerpres."In unitatile de invatamant particular, decizia apartine conducerilor acestora" a declarat inspectorul general scolar Florin LixandruAdministratia Nationala de Meteorologie a emis duminica doua coduri portocalii prin care avertizeaza ca, incepand de luni dimineata, urmeaza ninsori si viscol in 12 judete din sudul si sud-estul Romaniei.De asemenea, un cod portocaliu de temperaturi foarte scazute va intra in vigoare luni dimineata si isi va inceta valabilitatea joi.In Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea valul de frig se va intensifica, gerul va fi persistent chiar si pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada. Temperaturile maxime vor fi frecvent intre -12 si -8 grade, cele minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, iar rafalele vantului vor accentua senzatia de frig.