RATB a prevazut in bugetul pe 2018 bani pentru dotarea cu aer conditionat a 150 de autobuze, 143 tramvaie si 100 troleibuze

Ce investitii sunt prevazute in bugetul RATB:- 2,2 milioane lei pentru confectionarea si montarea de garduri la refugii linii tramvai;- 2 milioane lei pentru modernizarea a 33 de refugii de tramvai;- 6 milioane lei pentru delimitarea liniilor de tramvai de traficul auto;- 15 milioane lei pentru modernizarea autobazei Giurgiu;- 7,6 milioane lei pentru modernizarea a 4 tramvaie V3A-93;- 3 milioane lei pentru 6 auto remorchere autobuze/troleibuze defecte;- 1,5 milioane lei pentru 5 automate vanzare bilete RATB;- 12 milioane lei pentru modernizarea cu sistem climatizare a 150 autobuze Mercedes Euro 3;- 16 milioane lei pentru modernizarea a 6 tramvaie V3A 93;- 9,6 milioane lei pentru reconstructia si imbunatatirea a 3 tramvaie;- 17 milioane lei pentru dotarea cu sistem de climatizare in salonul de calatori a 46 de tramvaie;- 2,7 milioane lei pentru dotarea cu instalatie climatizare 8 tramvaie Bucur LF;- 22 milioane lei pentru dotarea a 60 de tramvaie cu V3A M cu sistem de climatizare;- 1 milion lei pentru dotarea a 3 tramvaie V3AM CA cu sistem de climatizare;- 3,3 milioane lei pentru dotarea a 9 tramvaie V3A PPC CA cu sistem de climatizare;- 4,4 milioane lei pentru dotarea a12 tramvaie V3A M 2s cu sistem de climatizare;- 1,7 milioane lei pentru dotarea a 5 tramvaie Bucur LF cu sistem de climatizare;- 13,6 milioane lei pentru dotarea a 100 de troleibuze Astra Irisbus cu sistem de climatizare;- 5,3 milioane lei pentru implementarea unui sistem de informare calatori despre traseele RATB si timpii estimati de asteptare in statie;- 8 milioane lei pentru echipamente si licente software pentru platforma centrala de sistem taxare;- 2,8 milioane lei pentru 4 statii automate de spalare autobuze;-3,5 milioane lei pentru 5 statii spalare tramvaie si troleibuze;La inceputul acestui an, primarul Gabriela Firea a anuntat ca va delimita in acest an liniile tramvaielor 16, 1 si 32 cu garduri, dupa modelul liniilor 41 si 21. Dupa implementarea culoarului unic pe linia 21. timpul parcurs intre cele doua capete s-a redus la jumatate. Astfel, se ajunge din Colentina la Universitate in circa 25 de minute. Inainte se ajungea in 50-55 de minute din cauza masinilor care blocau circulatia tramvaiului.In plus, s-au alocat 32 milioane de euro pentru achizitia a 400 de autobuze Euro 6, 100 de troleibuze, 100 de tramvaie si 42 autobuze electrice. Primaria a reusit insa sa faca doar licitatia pentru achizitiia celor 400 de autobuze, castigatorul fiind anuntat recent, valoarea contractului fiind de circa 100 milioane euro. Acum urmeaza perioada de contestatii. Restul licitatiilor inca nu au fost urcate in SEAP.RATB a atribuit pe 20 februarie contractul pentru modernizarea a 100 de troleibuze Astra Irisbus, licitatia fiind castigata de ICOM TRADING & CONSULTING SRL, iar valoarea contractului se ridica la 2,5 milioane de euro fara TVA, potrivit informatiilor publicate in SEAP.