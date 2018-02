Centrala termica de la Casa Presei va avea un sistem de cogenerare

Durata de exploatare este de 20 de ani, energia termica livrata ar urma sa fie de 97.692 MWh/an, iar energia electrica de 99.192 MWh/an. Veniturile totale estimate pentru perioada de exploatare sunt de 193 milioane de euro, in timp ce cheltuielile de operare sunt estimate la 164 milioane euro."CTZ Casa Presei este amplasata in zone de nord a Municipiului Bucuresti si este una dintre sursele de energie din cadrul sistemului de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) a consumatorilor racordati la sistem. Uzura fizica si morala a echipamentelor determina scaderea eficientei acestora si implicit cresterea consumului de combustibil, respectiv cresterea costurilor de exploatare si a cantitatilor de emisii poluante eliberate in atmosfera. Inrautatirea parametrilor tehnico-functionali ai echipamentelor conduce astfel si la scaderea sigurantei in alimentarea cu energie termica a consumatorilor", se arata in raportul de specialitate.