Un bust al Elisabetei Rizea va fi amplasat in Parcul Drumul Taberei

Cine este Elisabeta Rizea"Nascuta in anul 1912, in ziua de 28 iulie, in localitatea Domnesti, din judetul Arges, Elisabeta Rizea a devenit cunoscuta dupa Revolutie, atunci cand i s-a aflat povestea, si admirata pentru determinarea de care a dat dovada in timpul regimului lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. A fost casatorita cu Gheorghe Rizea, unul dintre partizanii anticomunisti care au facut parte din organizatia "Haiducii Muscelului". Desi urmarita permanent si supusa unor interogatorii brutale, Elisabeta Rizea nu a renuntat la a-i sprijini pe membrii rezistentei din munti cu hrana care le asigura supravietuirea. Din acest motiv, a fost condamnata in 1950 pentru uneltire contra ordinii sociale si a petrecut sase ani plini de torturi in inchisoare. In ciuda presiunilor la care a fost supusa, a refuzat sa isi tradeze sotul si apropiatii, iar dupa eliberare, a continuat sa ii sprijine, fapt care i-a adus o a doua condamnare in anul 1958, la 25 de ani de inchisoare. Elisabeta Rizea a fost eliberata in urma decretului de gratiere din 1964. A petrecut 12 ani in inchisorile Jilava, Pitesti, Miercurea Ciuc, Arad si Mislea, timp in care si-a pierdut rudele si i-a fost subrezita sanatatea, dar nu a renuntat la credinta si curajul care o caracterizau si inainte de detentia politica prin care a trecut. A murit in ziua de 6 octombrie 2003, lasand in urma o marturie impresionanta despre ororile comunismului", se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare.