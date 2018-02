Consiliul General a aprobat infiintarea unui nou centru cultural al Primariei Capitalei - Centrul Cultural Lumina

Obiectul de activitate al centrului il constituie: promovarea excelentei in cultura, punerea in valoarea a patrimoniului cultural imaterial, diversificarea paletei culturale a Capitalei, precum si implementarea conceptului de cultura a comunitatilor; raspandirea eficienta a valorilor; cresterea gradului de participare a cetatenilor la viata culturala; cultivarea autenticitatii creatiei artistice; sustinerea cercetarii si experimentarii a noi modalitati de expresie artistica; sustinerea si punerea in valoare a potentialului tinerilor creatori valorosi.Reprezentantii USR si PNL au anuntat ca nu sustin acest proiect, apreciind ca infiintarea unui nou centru cultural este inutila, in contextul in care exista si alte institutii din subordinea municipalitatii care sa poata acoperi obiectul de activitate prevazut.