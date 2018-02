Primaria Capitalei va reabilita doua corpuri de la maternitatea Bucur

"Cele doua corpuri de cladire ale maternitatii corp A si corp B, din informatiile culese, din studierea fatadei, a materialelor de constructie si a structurii de rezistenta se apreciaza ca au fost facuta in perioada 1930-1938."Datorita vechimii de peste aproximativ 85 de ani de exploatare, constructia va trebui sa fie reabilitata atat din punct de vedere functional cat si din punct de vedere al finisajelor si echipamentelor, deoarece nu mai prezinta siguranta in exploatare. In acest moment constructia nu asigura in totalitate cerintele de igiena si sanatate a oamenilor, iar atentia noastra este indreptate catre siguranta indepliniri actului medicat", se arata in expunerea de motive a proiectului.