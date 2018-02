Primaria Capitalei va consolida si reabilita un corp din Spitalul Victor Babes. Spitalul Sf. Luca va avea un bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie

Finantarea investitiei se va asigura din bugetul Primariei Capitalei prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti.Potrivit raportului de specialitate, proiectul presupune:- pastrarea functiunii spitalicesti existente a Pavilionuli A;- extinderea spatiului util, prin adaugarea suprafetelor rezultate in urma constructiei noilor rezalite de consolidare;- dotarea cu un ascensor suplimentar pentru transport pacienti si medici, ce va deservi toate nivelurile cladirii;- dotarea Pavilionului A cu un sistem de ventilare cu aer proaspat, conform reglementarilor normativului de proiectare pentru cladiri spitalicesti de boli infectioase;- dotarea Pavilionului A cu centrala termica proprie;- dotarea Pavilionului A cu finisaje, echipamente tehnice si sanitare de inalta performanta;- reglarea fluxurilor medicale si a fluxurilor auxiliare;- imbunatatirea calitatii serviciilor medicale prin amenajarea spatiilor de diagnosticare si tratament la standarde ridicate de performanta.Proiectul se va executa fara intreruperea activitatii principale desfasurate in spital prin etapizarea interventiei.In plus, Primaria Capitalei va construi un bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca, potrivit unui proiect aprobat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Valoarea proiectului este de 2,2 milioane lei, iar durata de executie - 12 luni, potrivit indicatorilor tehnico economici adoptati. Finantarea investitiei se va asigura din bugetul Primariei Capitalei prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti.