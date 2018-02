O noua maternitate va fi construita in curtea Spitalului Clinic de Urgenta Sf. Ioan Bucuresti

Potrivit protocolului, obligatiile Asociatiei Colectiv GTC 3110 sunt:- Sa initieze si sa sustina cu propriile mijloace, campanii de colectare a fondurilor necesare indeplinirii proiectului stabilit prin art. 1. Campaniile vor fi mediatizate prin mass-media si pe site-ul Asociatiei COLECTIV GTC 3010, www.colectivgtg.com ;- In cadrul acestor campanii, Asociatia Colectiv GTG 3010 va putea sa incheie parteneriate cu companii dispuse sa se implice in realizarea proiectului, acestea putand deveni parteneri principali ai proiectului. In calitate de parteneri principali, aceste companii vor avea dreptul de a face publicitate proiectului si contributiei lor;- Asociatia Colectiv GTG 3010 are obligatia de a finaliza constructia edificata pe terenul proprietate al Muncipiului Bucuresti si de a proceda la predarea investitiei realizate, cu mentinerea destinatiei stabilite.Obligatiile Primariei Capitalei:- Municipiul Bucuresti va pune la dispozitie, in calitate de proprietar, terenul situat in curtea spitalului Clinic de Urgenta Sfantul Ioan, amplasament necesar construirii unui corp de cladire cu destinatia de maternitate.- Va asigura sprijinul logistic in vederea obtinerii avizelor necesare pe care Municipiul Bucuresti este competent sa le ofere, in vederea realizarii oricaror etape in indeplinirea obiectului prezentului contract.- Va sprijini campaniile de promovare initiate de catre Asociatia Colectiv GTG 3010, pentru realizarea proiectului, prin orice mijloace mass-media.In cazul in care la implinirea a 2 ani de la semnarea protocolului, Asociatia COLECTIV GTC 3010 nu demareaza procedurile prealabile pentru realizarea investitiei propuse, prezentul protocol inceteaza de drept. Asocoiatai este fondata de Eugen Iancu, tatal uneia dintre victimele tragicului accident de la Colectiv. Fiul lui a murit dupa ce a contacat o infectie in spital.