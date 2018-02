Consiliul General a aprobat joi folosirea terenului bazei RATB din Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan

Reamintim ca la precedenta sedinta de Consiliu General proiectul a fost respins deoarece consilierii din opozitie (PNL-USR) nu au votat, motivand ca primarul Gabriela Firea nu a fundamentat corespunzator transferul si ca este intr-o zona aglomerata a Bucurestiului, foarte aproape de Voluntari."Sanatatea cetatenilor este cea mai importanta- am propus spre alocare o suma record 111 milioane de euro, dubla sau chiar tripla fata de anii precedenti. Anul acesta vom demara construirea Spitalului Metropolitan, care va primi pacienti din Bucuresti si orasele limitrofe. Avem 50.000 de semnaturi in online si pe print de la bucuresteni care considera ca in Bucuresti este nevoie de un Spital Metropolitan. Vom demara construirea a altor doua unitati spitalicesti, a cate 300 de paturi, in estul si vestul Bucurestiului care sa deserveasca bucurestenii din aceste sectoare", a declarat primarul general, Gabriela Firea, joi, in cadrul sedintei de Consiliu General.Nici despre noul Spital Metropolitan nu stim foarte multe lucruri."Municipiul Bucuresti are ca obiectiv de investitie executia unui Spital Metropolitan, conform standardelor europene, cu aproximativ 2000 de paturi. Realizarea acestui obiectiv de investitii va avea avantajul ca va fi construit de la zero si toate sectiile care vor fi cuprinse in realizarea obiectivului vor respecta normele legale, astfel rezultand calitatea actului medical foarte ridicata, iar aparatura achizitionata va fi la standarde ridicate de ultima generatie. Noul Spital Metropolitan va avea in vedere realizarea de sectii pentru care in Bucuresti exista deficit de paturi, respeciv oncologie, radioterapie, neurologie, terapie intensive, recuperare medical, etc, generand foarte multe locuri de munca, estimarea fiind de cateva mii. In vederea construirii spitalului s-a identificat ca posibil amplasament imobilul situat in Soseaua Pipera nr.55, sector 2. Conform cartii Funciare nr.234568 imobilul mentionat are o suprafata de 53.470 mp. Mentionam faptul ca a fost luata in calcul aceasta locatie, deoarece se afla in imediata vecinatate cu imobilul situat in Soseaua Pipera nr.63-65, sector 2, imobil pentru care a fost facuta solicitatare prin H.C.G.M.B. nr. 295/19.07.2017, catre Guvernul Romaniei in vederea transmiterii acestuia, din domeniul public al statului si administrarea Societatii Romane de Televiziune in domeniul public al municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti", se arata in expunerea de motive semnata de primarul general Gabriela Firea.In ceea ce priveste construirea celor doua spitale noi, in expunerea de motive semnata de doi consilieri generali se arata ca cele mai mari doua sectoare din Bucuresti, cu peste 800.000 de cetateni, nu au acces la un spital cu competente generale."De 27 de ani la nivelul Municipiului Bucuresti nu s-a construit niciun spital. Dezvoltarea sistemului medical trebuie sa devina o prioritate pentru autoritatile locale de la nivelul Municipiului Bucuresti, pentru toti locuitorii capitalei, dar mai ales pentru autoritatile din subdiviziunile administrative teritoriale in care nu exista astazi niciun spital. Cele mai mari doua sectoare din Bucuresti, peste 800.000 de cetateni ai Capitalei nu au acces, astazi, la un spital cu competente generale, fiind obligati sa traverseze orasul pentru a putea beneficia de servicii medicale. Spitalele existente astazi in Bucuresti sunt intr-o profunda stare de degradare, investitiile de intretinere si functionare a unora dintre ele fiind in anumite cazuri extrem de mari si nejustificate, sanatatea si viata pacientilor putand fi pusa in pericol", se arata in expunerea de motive semnata de doi consilieri generali.