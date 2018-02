Gabriela Firea despre largirea strazii Fabrica de Glucoza: S-a finalizat proiectul tehnic, incepem lucrarile in curand

Proiectul este esential pentru Bucuresti deoarece aceasta strada va prelua o parte din traficul de pe autostrada A3, cand aceasta va intra in Capitala. In plus, in zona s-au construit mai multe cladiri de birouri si locuinte, iar cei care locuiesc sau lucreaza stau blocati pe aceasta artera zeci de minute. Lucrarile trebuiau sa inceapa inca de acum cativa ani.Municipalitatea motiveaza intarzierile prin faptul ca a fost semnat contractul de proiectare si executie lucrari nr. 263/23.06.2017 intre Primaria Municipiului Bucuresti si Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L.-S.C. TRACON S.R.L.-S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. abia in data de 23.06.2017, din cauza contestatiilor.Termenul de finalizare a lucrarilor este de 18 luni incepand cu data ordinului de incepere, din care 5 luni proiectarea. Lucrarile presupun largirea arterei la doua benzi pe sens, amenajarea de trotuare si parcari si costa 48.228.719,48 lei. In bugetul Primariei Capitalei pe anul 2017 s-au alocat pentru aceasta lucrare 15 milioane lei.Primaria Capitalei a decis sa largeasca strada Fabrica de Glucoza, inca din 2010, aceasta lucrare fiind necesara pentru preluarea traficului de pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, atunci cand ea va intra in Capitala. Tot in 2010, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat culoarul de exproprieri si despagubirile - 163 milioane lei. Lucrarea nu a inceput, in 2014 s-a modificat legislatia, iar hotararea prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si exproprierile trebuia re-aprobata.Primaria a redus suma necesara exproprierilor de la 163 milioane lei la 60 milioane lei, insa proiectul a fost reaprobat abia in primavara anului 2015 din cauza scandalului dintre partidele politice din CGMB si conducerea primariei, consilierii fiind nemultumiti de costul mare al exproprierilor.